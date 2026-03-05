На Разливе прошла массовая рыбалка

В прошедшую субботу акватория водохранилища на реке Чамлык, в простонародье именуемая Разлив, неподалёку от Талицкого Чамлыка стала местом проведения традиционных соревнований по подлёдному лову рыбы.

Из года в год они набирают популярность и становятся всё более массовыми. Вот и в этот раз на Разлив приехали 110 рыбаков. Среди них было много женщин и детей, и не только для того, чтобы поболеть за своих мужей и отцов. Многие из них взяли в руки удочки и активно искали места, где «ходит» рыба.

Сразу три команды выставили рыбаки из Мордовского района соседней Тамбовской области. Были рыбаки из Липецка.

Организатор соревнований — администрация Добринского округа создала для их участников максимально комфортные условия. Подъезд к месту лова рыбы заранее расчистили от снега и прогрейдировали. На месте дежурила карета скорой медицинской помощи, а за общественным порядком следили сотрудники полиции. Несмотря на температуру воздуха около ноля градусов, заранее также проверили толщину льда. Впрочем, достаточно морозная зима сделала своё дело, его толщина в месте проведения рыбалки составляла не менее полуметра, что позволяет безопасно находиться на льду большому количеству людей.

На торжественном открытии соревнований всех участников поприветствовал заместитель главы администрации Добринского округа Александр Ногтев. Он отметил, что очень приятно видеть так много участников, желающих не только побороться за солидные призы, но и провести свой досуг на свежем воздухе и в приятной кампании своих коллег-рыболовов. Он также пожелал, чтобы всем рыбакам на соревнованиях сопутствовала удача.

После торжественного открытия был дан старт началу соревнований, и рыбаки вышли на лёд. Не прошло и 10 минут, как у судейского столика появился Евгений Глотов из Демшинки с первой пойманной рыбой.

Демшинец Евгений Глотов получил приз за первую пойманную рыбу.

За свой, пусть и небольшой, улов на церемонии награждения он получил обещанный приз. Стоит отметить, что многие опытные рыбаки не раз уже бывали на Разливе и знают, в каком секторе примерно можно поймать удачу.

Вот и в этот раз часть участников решила опробовать сектор в районе шлюзов, а другие пошли бурить лунки по правому берегу, параллельно тополиным посадкам. И улов был в этих двух местах разный.

Серебряный призер соревнований Марк Филатов, поймавший больше 2,5 килограмма рыбы.

Никита Вишняков и самый крупный улов соревнований — щука весом около килограмма.

У шлюзов активно брала уклейка, а по правому берегу чаще клевал ёрш. Впрочем, в рыбацком улове были ещё щука и окунь. Без рыбы в этот день мало кто остался, как и без призов.

Апогеем соревнований стало награждение в командном зачёте. Сразу две команды Богородицкого территориального отдела в этом году заняли первое и третье места. Улов первой команды составил чуть более 4,5 килограмма. Бронзовые призёры немного не дотянули до 3,3 килограмма. На полкило от лидера отстали рыбаки из Каверинского территориального отдела, которые со своими 4 килограммами стали вторыми.

Команда Богородицкого теротдела в составе Василия Долгошеева, Алексея и Анастасии Черниковых стала победителем соревнований по подлёдной рыбалке.

Самым юным участником стал Иван Двуреченских, а самым возрастным — Анатолий Рукин. Призом зрительских симпатий отмечена Мария Науменко. Самую большую рыбу, щучку около килограмма, поймал Никита Вишняков. В личном зачете третье место заняла Анастасия Черникова из Плавицы с уловом 1 кг. 803 г. Серебро у Марка Филатова. Его улов составил 2 кг. 572 г. Денис Саблин из Плавицы с уловом 2 кг.780 г. стал первым. Победитель и призёры, а также лучшие в своих номинациях рыбаки получили солидные призы: надувные матрасы, комфортные складные кресла для рыбалки и отдыха на природе. Среди призов были и ледобуры. Получившие их в награду рыбаки заверили организаторов, что опробуют их в ближайшее время, пока еще стоит лёд.

А приятным бонусом для всех стало хорошее настроение, бесплатный горячий чай и вкусная уха.