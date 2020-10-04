На самом «убитом» участке автодороги на въезде в Паршиновку появился новый асфальт. Что еще было и будет сделано в районе?

ПУТЬ-ДОРОЖКА ТЕПЕРЬ НЕ ФРОНТОВАЯ

Автомобилисты, хотя бы раз проезжавшие по автодороге Добринка-Паршиновка, видели, в каком плачевном состоянии находился почти пятикилометровый отрезок асфальта, начиная от выезда из Талицкого Чамлыка до самой Паршиновки. Ямы на дороге, как после бомбежки. Их приходилось объезжать по обочине дороги, так как там было намного безопаснее и мягче ехать, нежели по старому асфальту.

В прошлом году два километра «убитой» дороги отремонтировали, а в этом году новый асфальт был уложен на оставшемся отрезке автодороги.

— По такой дороге было вдвойне опаснее ездить, — говорит водитель школьного автобуса Михаил Попов. — Ведь я везу детей и отвечаю за них. Чтобы проехать безопасно этот участок требовалось дополнительное время. А ведь школьники должны успеть на занятия вовремя. Особенно трудно было ездить во время уборки зерновых и осенью, когда начиналась перевозка с полей на завод сахарной свеклы. По такой разбитой дороге сложно было разъехаться с большегрузами.

Теперь, по словам Михаила Федоровича, дорога — “хоть боком катись”. И время в пути экономится, и стало намного безопаснее делать по два рейса со школьниками из Паршиновки в Талицкий Чамлык и обратно. М.Ф. Попов попросил через газету поблагодарить сельскую и районную администрации, а также непосредственно самих дорожников, кто участвовал в ремонте проблемного участка.

Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия картами проводили силами юго-восточного филиала ОГУП «Липецкдоравтоцентр», куда теперь входит добринская дорожная организация.





По словам заместителя главного инженера Александра Пасынкова, работы на этом участке начались еще 7 сентября. Ремонтируемый участок сделали в короткие сроки. В рамках мероприятий по содержанию автомобильных дорог на него было израсходовано порядка 10 миллионов рублей. Но зато теперь школьники будут добираться до своего образовательного учреждения без всяких проблем, а водители перестанут бить подвески на ямах и ухабах.

СЧЕТ ИДЕТ НА КИЛОМЕТРЫ

В районе трех миллионов рублей было затрачено на восстановление асфальтобетонного покрытия картами на участке автодороги Добринка — Талицкий Чамлык в районе поворота на деревню Московку протяженностью порядка 1 километра.

А 22 сентября стартовал ремонт автодороги деревня Заря — примыкание к автодороге Добринка — Верхняя Матренка. Трехкилометровый участок от поворота на деревню до разворотной площадки рейсового автобуса был также в плачевном состоянии. Ямочный ремонт спасал ненадолго. Теперь на всем этом отрезке будет уложен новый асфальт толщиной 4 сантиметра. В рамках мероприятий по содержанию автодорог на эти цели было выделено порядка 9 миллионов рублей.