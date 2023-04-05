В администрации Добринского района провели внеочередное заседание районной комиссии по безопасности дорожного движения.

«Рассмотрели всего один, но очень важный вопрос: не было ли нарушений при организации одностороннего движения по улице имени Горького в Добринке», — рассказал на своей странице VK глава района Александр Пасынков.

Напомним, что раньше здесь было двустороннее движение, трафик изменился полтора года назад. На недавно прошедшем в райцентре сходе граждан некоторые из его участников выступили за то, чтобы вернуть все назад, к привычной двухсторонке.

Инспектор ОГИБДД по Добринскому району, капитан полиции Алексей Полянский сообщил, что нововведение помогло свести к нулю количество ДТП на улице Горького.

Начальник отдела образования Ирина Немцева от имени родителей детей, посещающих детский сад и начальную школу на улице Горького, высказалась за сохранение режима одностороннего движения.

Представитель районной прокуратуры подтвердил абсолютную законность при изменении дорожного трафика.

Глава Добринского сельсовета Николай Чижов показал членам комиссии все нормативно-правовые акты, сопутствовавшие принятию этого решения. К слову, документальная база готовилась в сельсовете в течение двух лет.

Участники заседания пришли к выводу о нецелесообразности возвращения на улицу Горького двустороннего движения.

А вот вопрос установки дорожных знаков, ограничивающих скорость движения по этому путепроводу, и организации беспрепятственного выезда с автостоянки у магазина «Пятерочка» члены комиссии по БДД взяли для дальнейшей проработки.