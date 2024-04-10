Его жизненная необходимость назрела давно. Кировцам-прохожим приходилось лавировать между несущимися с одной и другой стороны автомобилями, особенно они опасны для идущих школьников.

Сейчас здесь дорожники мощной техникой копают «корыто» под будущую дорожку, до того — опилили все мешающие деревья, ветви которых уже давно легли на обочину. А по всей длине Кирова пока в поддонах стоят бордюры и ждут своего часа.

Житель улицы Кирова Александр Костромин: «Теперь наши дети будут в безопасности ходить в школу».

— Весной и осенью, в дождливую погоду, очень нелегко пешком по нашей дороге добираться до дома: по обочине из-за грязи идти невозможно, а по проезжей части слишком рискованно, в неясную и туманную погоду тем более, — рассказывает житель этой улицы Александр Анатольевич Костромин, — у нас с женой младший ребёнок учится во 2-м классе лицея. Его школьный автобус доставляет вроде до остановки, только она очень далеко от нашего дома, ближе к элеватору, и до остановки ещё надо добраться. Порой посмотришь: водители, как шумахеры на гонках, несутся, разбрызгивая из луж воду и грязь на десятки метров, не глядя на идущих не то, что взрослых, а даже детей. Нередко из-за таких вот шофёров ребёнок приходит в школу неопрятным. Также всегда глазами провожаем до конца следования, если отправляем чадо в ближайший магазин. Страшно на самом деле!

Да и в принципе это не только проблема здешних жителей: улица — одна из важнейших дорожных артерий посёлка, по которой ехали (и едут) не только кировцы, но и, вообще, практически все автомобилисты, поскольку она является одновременно и въездной в Добринку, и объездной дорогой. По ней несутся большегрузы, особенно во время свеклоуборки. Хоть и сделана новая объездная дорога со стороны Талицкого Чамлыка, только опять же до неё надо доехать.

И вот на днях движение по Кирова стало ограниченным. Тут началось строительство нового тротуара. На мой вопрос: рады стройке? — идущие мимо жительницы радостно заулыбались: «Наконец-то будем шагать в безопасности».

— Тротуар протянется, — рассказывает глава Добринского сельсовета Николай Викторович Чижов, — от поворота на улицу Нестерова до перекрёстка дороги, ведущей на элеватор.

— Его длина — 850 метров, ширина — более двух метров, — рассказывает начальник отдела архитектуры и строительства администрации Добринского района Анна Алексеевна Ларина, — бордюры поставят с обеих сторон. Тротуар строится за средства местного бюджета, на него потрачено более 6,6 млн. рублей. Мы заказывали проектную документацию, в прошлом году состоялся аукцион. И сейчас работы ведёт выигравшая его Липецкая дорожная организация.

Также, по словам главы поселения, попутно проводится ямочный ремонт в посёлке, причём на центральных улицах — капитальный, с вырезкой асфальта. Например, на Октябрьской. То же самое сделают на Мира.

— Так решили сделать, чтоб было надёжнее, — продолжает Н.В. Чижов, — данный вид работы хоть и дороже стоит, зато гарантирует, что асфальт в бывших ямах станет крепче держаться. Уже отремонтированы Строительная (от кольца до элеватора), Правды, Ленинская. В наших планах — доделать улицы Фрунзе, Кирова и Октябрьскую…

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов:

«У нас две главные цели: безопасность жителей и хорошая пропускная способность улиц. Нужно анализировать ситуацию и, исходя из этого, действовать…».