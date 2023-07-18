Сегодня приступили к работам по благоустройству улицы Ленинской в Добринке. Облагородить предстоит участок длиной примерно 850 метров, от ее пересечения с улицами Октябрьская и Корнева (от бассейна Жемчужина до общежития). Работами занимается липецкая фирма ООО «Спецстрой», которая ранее уже делала добринские улицы.

Сейчас подрядчик занимается демонтажом старого бордюрного камня. Затем с помощью фрезы срежут часть старого асфальтобетонного покрытия, чтобы выровнять дорожное полотно и затем приступить к укладке асфальта.

Предстоит примерно сделать 87 метров нового тротуара по улице Ленинской в районе РДК. Для этого будут убраны растущие здесь тополя. Он будет 2 метра шириной. Кроме того, подрядчик сделает съезды к домам жителей. Все работы должны завершиться к 15 августа.