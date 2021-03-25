Начальник Центрального таможенного управления Сергей Рыбкин посетил с рабочим визитом ОЭЗ «Липецк»

В рамках встречи Сергей Валентинович пообщался с исполняющим обязанности генерального директора ОЭЗ «Липецк» Геннадием Труфановым. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в условиях функционирования Воронежской таможни как таможни фактического таможенного контроля.

В настоящее время участники внешне экономической деятельности Липецкой области подают декларации на товары в Центр электронного декларирования Центральной электронной таможни. Исключение составляют товары, ввозимые резидентами особой экономической зоны (78-ая таможенная процедура).

Участники встречи определили механизмы организации таможенного контроля в новых условиях и отметили, что Липецкий таможенный пост, располагающийся на территории особой экономической зоны, успешно справляется с поставленными задачами и имеет большой потенциал для увеличения нагрузки. Для бизнес-сообщества ОЭЗ «Липецк» это обстоятельство создает максимально благоприятные условия в части повышения качества таможенных услуг.

Сергей Рыбкин также обратил внимание на существенные достижения в развитии ОЭЗ «Липецк» за последние пять лет. Например, если в 2015 году количество резидентов составляло 41 предприятие, то сегодня их уже 66, а таможенные операции осуществляют 30 из них.

Также в этот день Сергей Рыбкин провел рабочую встречу с главой администрации Липецкой области Игорем Артамоновым.