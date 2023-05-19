Эти слова стали лейтмотивом встречи военных волонтеров со школьниками с. Пушкино

6 мая Пушкинская средняя школа ждала гостей. Это было совсем не рядовое мероприятие. На время отложив свои важные дела, на встречу со школьниками приехали люди, которые вот уже больше года главным делом своей жизни считают помощь бойцам — участникам СВО и мирным жителям Донбасса, оказавшимся в эпицентре борьбы нынешнего киевского режима с собственным народом.

Поговорить о важном

Эта встреча для них тоже важное событие, потому что правильное патриотическое воспитание подрастающего поколения — залог того, что нынешние школьники станут настоящими гражданами и патриотами своей страны.

Школьное фойе не могло вместить всех желающих пообщаться с военными волонтерами. Поэтому решено было пригласить по несколько представителей от каждого класса. А еще в зале находились глава Пушкинского сельского поселения Нина Демихова, члены семей мобилизованных односельчан, педагогический коллектив, заместители директоров по воспитательной работе школ района.

Среди почетных гостей: заместитель главы района Олег Малыхин, военком Сергей Копцев, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Александр Полунин, главный редактор «Добринских вестей» Тамара Шигина. Это люди, которые также имеют непосредственное отношение к организации и оказанию помощи мобилизованным землякам.

В президиуме — Наталия Зубарева — бывшая выпускница этой школы, а ныне военный волонтер, член координационного совета, специалист по техническому оснащению, Ольга Кабанова, возглавляющая региональное отделение Комитета семей воинов Отечества, Сергей Рыбалко — наш земляк, с 2014 года оказывающий гуманитарную помощь жителям Донбасса, и Владимир Еремин — мобилизованный участник СВО, приехавший в краткосрочный отпуск на родину.

Гостей зал приветствовал стоя громкими аплодисментами. Общий настрой задала трогательная и очень сильная по содержанию песня о Родине в исполнении Дарьи Скоробогатовой.

Затем ведущая мероприятия, завуч Пушкинской школы Светлана Скоробогатова предложила всем посмотреть фильм «Тыл», снятый компанией «Липецкмедиа» о настоящих героинях нашего времени: Наталии Зубаревой и Христине Епифановской. Вот уже много месяцев подряд, без перерыва на отдых, бесстрашные девушки собирают гуманитарную помощь, пакуют коробки и едут к нашим ребятам в зону СВО. На них наставляли автомат, они видели последствия «прилетов» и разрушенные города. Пренебрегая собственной безопасностью, Наталия и Христина сознательно идут на публичность с единственной целью: чтобы объединить своей деятельностью как можно больше людей, а значит, увеличить помощь фронту.

«Здесь жизнь одна, а там она другая»

Наталия Зубарева (она живет в Липецке) — красивая, по-спортивному подтянутая девушка, которая всегда жила очень ярко и интересно, много путешествовала, занималась воспитанием детей, полностью поменяла свое мировоззрение после того, как ее брат ушел воевать с неонацистами. Когда тот пришел в отпуск и рассказал, что происходит «за ленточкой», Наталия поняла, что уже не сможет жить как раньше.

И с присущей ей энергией взялась за новое для себя дело. На ее страницах в соцсетях появились совсем другие посты. Они были о том, как можно помочь участникам спецоперации, и с призывом присоединяться к волонтерам. Появилось много единомышленников. За короткий срок число подписчиков Наталии выросло с одной до семи тысяч человек.

Первое время она, собрав гуманитарный груз, ехала буквально в неизвестность, доверившись навигатору и своему чутью бывалого туриста, до конца не зная, куда может попасть в результате. Ощущение опасности здесь повсюду. Не случайно военных волонтеров по прибытии в зону СВО экипируют не хуже, чем бойцов: выдают бронежилеты и каски. Но все это компенсировалось эмоциями наших бойцов.

— Вы бы видели, как ребята, давно уехавшие из дома и живущие в полевых условиях, радуются домашним гостинцам, — рассказывает Н. Зубарева. — Коробки с беляшами, хлебом и вкусными салатиками вызывают у них не меньший восторг, чем рации и другая спецтехника.

Гуманитарку бесстрашные девушки возят и в госпитали, и на передовую. Они уже привыкли и почти не реагируют на грохот не умолкающей артиллерии, к ощущению подстерегающей повсюду опасности, к тому, что трое суток приходится не спать. Одно только не могут никогда принять — гибель людей. Это самое трудное для военного волонтера.

— Приезжаю на позиции, обнимаю ребят, общаюсь с ними, обещаю передать от них весточки родным, — продолжает Наталия. — Каждый из этих солдат становится родным человеком. Один из них однажды попросил поздравить жену с днем рождения и передать ей букет цветов. Просьбу выполнила сразу, как только вернулась домой.

Наталия отмечает, за то время, что идет спецоперация, наша армия сильно изменилась. Это уже другие солдаты, чей моральный дух очень высок. А благодаря помощи тыла улучшились их бытовые условия. Даже детские письма и рисунки оказывают большую моральную поддержку нашим бойцам. Их ребята вывешивают в окопах, носят в карманах.

Изменилось и мировоззрение тех, кто ждет их дома. Героиня фильма «Тыл» Христина Епифановская сказала, что после того, как она проводила мужа на фронт, их отношения перешли на другой, более высокий уровень. Они стали отчетливо понимать, что жизнь важнее всех бытовых мелочей, которым предавалось такое большое значение до отъезда мужа. А ждать дорогого тебе человека будет легче, если сама станешь помогать фронту.

Сейчас Наталия и ее друзья стараются выполнять заявки, поступающие от военных.

— Ценна любая помощь. И та, что собирают липачане буквально за несколько часов, на покупку дорогостоящих антидроновых ружей, и та, которую приносит трудовой коллектив, отказавшись от покупки подарков на 8 Марта, и переданные маленькой девочкой перчатки для солдата со словами «Чтобы у него ручки не замерзали»…

«Приезжайте к нам еще просто так», — просят солдаты, для которых привет с родины дороже всех подарков.

Наталия Зубарева отмечает, что, приезжая в ДНР и ЛНР, начинаешь понимать: жизнь здесь совсем другая. Дети играют в болванки от снарядов, многие из них давно не ходят в школу. Российские солдаты просят волонтеров привезти гуманитарку для мирных жителей, детей и даже сами обещают передать ее адресатам. Наши волонтеры откликнулись сразу: привезли собранные липецкими школьниками игрушки и книги для сверстников из Донбасса, у которых ничего этого нет.

— Однажды мой брат Михаил, принимая очередной груз гуманитарки, насыпал полный шлем конфет. «Зачем тебе столько?» — удивилась я. Оказалось, это гостинцы для местной детворы, которая встречает колонны наших солдат у дороги. Разве с таким духом, как у наших ребят, мы можем не победить?

После рассказа Наталии о своей волонтерской работе ей стали задавать вопросы из зала. Ребята передавали микрофон друг другу, чтобы спросить о самом важном.

— Как вы считаете, почему нужно помогать участникам СВО?

— Потому что чем крепче тыл, тем легче бить врага.

— «Сухие души», которые мы делаем у себя в школе и отправляем на фронт, на самом деле востребованы?

— Да, просто необходимы. Обстановка с водой там сложная. Сначала ребята не очень понимали, как пользоваться «сухими душами», а сейчас на них уже поступает много заявок. Спасибо всем, кто их изготавливает и передает бойцам.

Любовь к Родине начинается с семьи

Ольга Кабанова из с. Дурово возглавляет работу регионального отделения Комитета семей воинов Отечества. Она, мама героя Сергея Кабанова, посмертно награжденного орденом Мужества, с первых дней проведения СВО занималась сбором гуманитарной помощи для наших ребят. А теперь у нее появилась еще одна, куда более масштабная, обязанность — помогать семьям участников СВО.

— Любовь, сострадание, милосердие, честь и благородство… Что для вас лично значат эти слова? — спросили пушкинские школьники у Ольги Алексеевны.

— Человек не может жить без любви. Любовь — это, прежде всего, милосердие. А милосердием нужно делиться с теми, кто в нем нуждается. Благородство, честь и достоинство — все эти качества проявляют сейчас наши ребята, участвующие в СВО. Для солдата Родина — это, прежде всего, мама, жена, дети. Их он и защищает, встав на защиту страны.

— Чтобы вы посоветовали мальчикам — будущим защитникам Отечества?

— Я бы попросила вас с нежностью относиться к своим мамам и папам, бабушкам и дедушкам. Мужчина, обладающий такими качествами как сострадание, любовь и забота о близких, намного сильнее тех, кто начитан, образован и богат.

Ветеран не дожил до Дня Победы

Сергей Рыбалко, предприниматель из Липецка, также уроженец Добринского района, предпочитает называть себя добровольцем, а не военным волонтером. Рассказ о своей деятельности начал с того, что он, внук фронтовика, когда-то, будучи курсантом военного училища в Донецке, отказался давать присягу на верность Украине.

— Дед меня учил: присягу Родине дают только один раз. На этом моя учеба там закончилась. Уезжая в 1992 году домой, я пообещал себе, что еще вернусь сюда. С 2014 года началась моя работа по оказанию гуманитарной помощи жителям Донбасса.

— Что для вас значит Родина?

— Родина для меня — это вы, мой ребенок, ребенок из Грозного, Харькова или Владивостока — дети всей нашей большой страны. Вот за их мирную жизнь и воюют сейчас наши ребята, чтобы беда не дошла до нас. А мы, гражданские люди, обязаны помогать тем, кто находится на переднем крае этой борьбы со злом.

Сергей Рыбалко рассказал, что встретил в Тельмановском районе, который стал для него подшефным, ветерана Великой Отечественной войны, уроженца Хворостянки Ивана Александровича Кузьмина. Много раз приезжал к нему с гуманитарной помощью от земляков. Вот и в этот раз сотрудники и внештатные авторы районной газеты, а также члены клуба «Родник» собрали деньги, чтобы купить ветерану бытовую технику. На встрече в Пушкино все с большим сожалением узнали печальную весть: несколько дней назад 95-летний ветеран скончался.

Тем не менее Тамара Шигина передала Сергею Рыбалко предназначавшиеся для ветерана деньги, чтобы тот использовал их на гуманитарную помощь другим жителям Донбасса и бойцам СВО.

Обращаясь к школьникам, Сергей Рыбалко призвал их внимательно изучать историю, чтобы никто и никогда не мог исказить ее в своих интересах.

— Из памяти людей на Украине стали стирать события, которые мы переживали вместе, и вот во что это вылилось.

Встреча с военными волонтерами в Пушкинской школе весьма символична. Именно этот коллектив педагогов и учеников на протяжении длительного времени занимается сбором гуманитарной помощи для участников СВО. При поддержке спонсоров пушкинцы отправили воинам-землякам более сотни пар теплых носков, восемь с лишним тысяч «сухих душей», не считая посылок с продуктами.

В лице присутствовавшего на встрече участника СВО школьники поблагодарили всех бойцов за их ратный труд и пожелали скорейшего возвращения с победой домой.