Награда от губернатора

Областной праздник, посвященный Международному дню семьи, прошел в большом зале правительства Липецкой области. Его гостями стали 25 супружеских пар, отмеченных региональной премией родителям многодетных семей. В числе награжденных — люди разных профессий, в том числе и участники специальной военной операции.

Собравшихся поприветствовали, а потом и наградили губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, а также заместитель председателя областного парламента Андрей Фролов.

Среди тех, кто получал награду из рук руководителей области была семья Деминых из Добринки. Владимир Иванович и Надежда Павловна в совместном браке живут вот уже более 37 лет. Вместе они воспитали четверых детей (два сына и две дочери), дали всем образование. Сыновья Иван и Павел вместе с отцом работают на земле. Дочь Мария трудится в аптечной сети менеджером по продажам, младшая дочь Евгения работает фармацевтом в аптеке п. Добринка.

Вся трудовая деятельность Демина Владимира Ивановича связана с Добринским районом. Владимир Иванович работал совхозе «Кооператор» водителем. В 2006 году основал собственное дело (ИП), и начал свою трудовую деятельность на земле. Надежда Павловна начала свою трудовую деятельность в 1993 году в МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» бухгалтером и продолжает работать до сих пор в данной организации. С 2020 года она специалист по социальной работе отдела организации и назначения социальных выплат.