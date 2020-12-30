А вы загадали желание? — интересуются ребятишки НЕВЕДРОВЫ из Добринки. Они это сделали, наверно, раньше всех в Добринке. Их родители нарядили ёлку на улице самыми первыми ещё в начале декабря. И совместный труд и пожелания обитателей этого дома были «вознаграждены»… Накануне новогодних праздников у них родилась ещё одна дочка и сестрёнка.

Причём у дома украшена не красавица, растущая под окошком, а сосенка, специально купленная для самых любимых семейных праздников. 12-летняя Вероника и 8-летниий Даниил писали письмо главному детскому волшебнику.

Одним из общих заказов ему был — сестрёнка. Анна и Дмитрий Неведровы в первом доме на Советской в Добринке пока снимают жильё, но, конечно, мечтают о своём.

— Папа у нас — мастер на все руки, — рассказывает о супруге его жена. — Вот и фигуру оленя сам смастерил. Он варил каркас из проволоки, я помогала. Потом его внутри украсили гирляндой и всё обтянули плёнкой.

Ещё мастер сделал два светящихся шара из арматуры и стекловолокна. Один располагается на стойке, а второй — висячий.

— Почему так рано решили нарядить? — интересуюсь у Неведровых.

— Такой тяжёлый год для всех, захотелось хоть чего-то радостного, — объясняет глава семейства, — и не только для себя решили создать настроение, но и для всех добринцев, кто мимо нашего дома проходит или проезжает. Пусть тоже настраиваются только на хорошее, готовятся к праздникам.

Папа Дмитрий — главный по созданию такого волшебства у дома.

Дмитрий сюрпризом купил и привёз ёлку. Тут же сварил стойку. Это основание культурно облагородили фольгой, чтоб не торчала «нога». Радости Вероники и Даниила не было предела, когда увидели привезённую сосенку.

— Часть ёлочных украшений, например, стеклянные шары, мама принесла из дома, — рассказывают Вероника и Даниил, — остальные мы всей семьёй делали своими руками из картона и завернули в красивую упаковочную бумагу.

— Вот моя самая любимая игрушка, — показывает Вероника.

— Это моя, — продолжает Даниил.

Даниил: «Игрушка-конфета — моя самая любимая на уличной ёлке».

Вероника: «А эта игрушка мне нравится больше остальных, какие я сделала».

Помимо больших изделий, семейство кропотливо вырезало и бумажные фигурки. Вытынанки, как и полагается, нашли своё место на оконных стеклах. Каждое из трёх окон не поленились украсить Неведровы. Кроме обязательной надписи «С Новым годом!» и различных фигурок и снежинок, там «прижился» бычок — символ будущего года.

— И папа старательно вырезал с вами? — интересуюсь у детей.

— Обязательно! Папа всегда с нами это делает, — отвечают.

Честь и хвала таким папам, кто ничего не жалеет для детей, вместе с ними проводит досуг. Это они запомнят на всю жизнь — уж точно!

Работа кипит. Общими усилиями будут украшены окна.

Кропотливо Дмитрий, Анна, Вероника и Даниил вырезали украшения на все окна.

— Дома будете ставить символ Нового года? — спрашиваю у хозяев.

— Конечно! — отвечают. — Мы каждый год украшаем и ёлочку, и весь зал. Для этого и новогодний камин специально сделали.

— В моём детстве, — рассказывает Анна, — всегда была наряжена ёлка.

— Нас 5 детей, я старший, — говорит Дмитрий, — помню все свои детские новогодние праздники с украшенной в доме красавицей. Без неё и праздник не чувствуется.

Глава семейства ещё сказал, что разрешает всем желающим сфотографироваться у их композиции.

Крошечная Милана, позднее узнает, что именно она стала главным желанием семьи Неведровых в канун 2021-го года.

И вот 9 декабря родилась ещё одна девочка в их семье. Решили назвать её Миланой Дмитриевной. Это ли не чудо в канун Нового года. Самый радостный подарок для всех Неведровых. У Вероники и Даниила появилась сестричка, а их мама Анна пополнила ряды многодетных мамочек Добринского района. У папы Дмитрия, разумеется, намного больше прибавится забот.

Поздравляют и «ДВ» это семейство с таким важным событием!