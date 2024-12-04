Старейший журналист и краевед Валерий Николаевич Волокитин 1 декабря отметил 85-летний юбилей

Творческому долголетию этого человека можно только позавидовать. В журналистику в качестве литсотрудника Хворостянской районной газеты «Красное знамя» он пришел в 1957 году совсем юным — сразу после окончания Чуевской средней школы. В 1960 году перешел на работу в Добринскую районку, где прошел путь от рядового корреспондента до заместителя главного редактора. Сотрудничает с «Добринскими вестями» по сей день. Такая работоспособность нашего, уже внештатного, автора никого не удивляет, потому что все знают: журналистика для Валерия Николаевича не труд, а потребность души. В 2023 году он был отмечен нагрудным знаком «Легенда журналистики Липецкой области».

За 67-летнюю творческую деятельность В.Н. Волокитин взял не одну сотню интервью у героев своих публикаций — от колхозной доярки до академика. А вот самому отвечать на вопросы репортера доводилось нечасто. Скажем по секрету: Валерий Николаевич, как каждый скромный человек, не любит оказываться в центре внимания. Но сегодня для этого есть повод — юбилей!

— Валерий Николаевич, поделитесь секретом Вашего творческого долголетия.

— Здесь, наверное, стоит сказать о возрасте вообще. Я свой очень ценю, не скрываю и не стесняюсь его. Дай Бог, чтобы все жили подольше. Другое дело, как распорядиться годами, отпущенными тебе судьбой. Уйдя на пенсию, можно улечься на диван, а можно вести активную жизнь, которая тебя подпитывает, дает силы.

Я был поздним ребенком. Мать родила меня в 39 лет. Потом была война, голод, холод ужасный. Мы потеряли главного кормильца — отца, он погиб на фронте. И после войны жилось тяжело: ни одеться, ни обуться.

Даже не знаю, из чего мать мастерила мне одежонку, чтобы в школу ходить. Вместо портфеля — холщовая сумка.

В детстве я переболел, наверное, всеми детскими хворобами. Однако впоследствии ничем серьезным не болел, вот и дожил до 85 лет.

Как это удалось? Наверное, прежде всего сказалась генетическая наследственность. Моя мать Зинаида Николаевна и бабушка по отцу Мария Егоровна прожили по 90 лет в добром здравии и умерли от старости, а не от болезней.

Но генетика генетикой, а здоровый образ жизни, думаю, тоже свою роль сыграл. Я к нему стремился, можно сказать, на подсознательном уровне. Никогда не курил (как и большинство мужчин нашего рода), совершенно равнодушно относился к спиртному, хотя участвовал в дружеских застольях, но соблюдая меру. И еще: никто и никогда не слышал от меня матерного слова.

Ну и, конечно, моя неистребимая любовь к природе. Еще в детстве пешком исходил всю округу. Потом в моей жизни появился трофейный велосипед — его привез из Германии муж моей сестры. Гонял на нем без устали.

На велосипеде, но уже на другом, езжу до сих пор. Для меня это лучшее транспортное средство. А еще люблю лыжи. Если посчитать, сколько за свою жизнь проехал на них и велосипеде, получится не одна тысяча километров.

А, вообще, с техникой я не очень дружу. Например, у меня никогда не было своей машины, о чем совсем не жалею.

— Автомобиль в наше время не только средство передвижения, но еще и статусность…

— У меня довольно скромные потребности. Может быть, это идет из трудного военного и послевоенного детства.

Кстати, первую обнову на собственные деньги купил благодаря сотрудничеству с районной газетой «Ленинский путь» и только что открывшемся областным комсомольским «Ленинцем». Старшеклассником писал для них заметки, сочинял кроссворды и получал гонорар. Накопил 400 рублей и уже после школы купил себе дешевый костюм.

Материальное положение улучшилось, когда 18-летним парнишкой поступил на штатную работу в Хворостянскую районную газету (в Добринской тогда не было вакансии). За меня похлопотал известный в районе журналист Леонид Соловьев, мой наставник.

Посчастливилось работать вместе с талантливым поэтом Адольфом Беляевым, с которым потом дружил много лет.

Так началась моя журналистская карьера, а точнее, дело всей жизни, которому я никогда не изменял.

— Журналистика предполагает встречи с разными людьми, поездки и путешествия. Ваши лучшие воспоминания?

— Их много. Вспоминается поездка в Звездный городок. А получилось это так. По инициативе Маршала СССР, Главкома ВВС Александра Николаевича Ефимова состоялась встреча ветеранов-летчиков 198-го штурмового полка 4-й воздушной армии, в котором он служил во время войны. В числе приехавших были земляки-добринцы А.Н. Логунов, Н.П. Сафонов и В.П. Сафронов. Они-то и пригласили меня с собой. Почетными гостями встречи стали жители городка — космонавты. В зале Дома культуры, а затем за товарищеским застольем все сидели вперемешку. В их числе оказался и я. Много фотографировал. Удалось побеседовать с космонавтом А.Н. Николаевым. О той встрече наша газета опубликовала фоторепортаж.

А.Н. Ефимов подарил мне свою книгу «Над полем боя» с автографом: «Труженику идеологического фронта тов. Волокитину В.Н. Желаю успеха в патриотическом воспитании молодежи на традициях комсомола 30-40-х годов. С уважением!».

Позднее фрагменты из книги я использовал в очерке о славных земляках-летчиках.

— Оглядываясь назад, о чем жалеете или что хотели бы изменить?

— Мне неоднократно предлагали редакторскую должность в других районах и, в частности, Елецкой районной газете. Вызывал в обком КПСС для беседы секретарь по идеологии с серьезной фамилией Сталь. Но я как-то сумел отвертеться. Хотя это было сложно: партийная дисциплина — не пустой звук, можно было и должности лишиться за неподчинение вышестоящим органам.

Жена Галина Ивановна время от времени «припоминает» мне тот отказ, мол, жили бы сейчас в красивом историческом городе… А я не жалею, что всю жизнь прожил на своей малой родине. Душа навсегда прикипела к корням предков. Менять в своей судьбе, пожалуй, ничего бы не стал.

— Продолжите фразу «Малая родина — это…».

— Моя любимая Чуевка. Это родина прадедов, наш чуевский храм в честь Николая Чудотворца, первая средняя школа в районе, наше родовое гнездо на месте, где когда-то жили мои предки. Добринка и Чуевка раньше были совершенно разными населенными пунктами. Для нас, чуевских, она находилась словно за границей. Не случайно даже после их объединения мы долго еще говорили, отправляясь, к примеру, в магазин: «Пойду в Добринку».

У нас и менталитет был совсем другой. На моей родной улице Садовой люди жили будто одной большой семьей. Были приветливы друг к другу, по-соседски обращались за разными мелочами, зимой собирались у кого-нибудь дома и играли в лото. Если кто-то забивал кабанчика, обязательно угощал свежим мясом соседей.

— Вы один из немногих, кто знает историю своей семьи аж с 17 века. Как это повлияло на Вашу жизнь и профессию?

— Человек должен знать, откуда он, кто были его предки. Все, что заложено в нас предыдущими поколениями, играет большую роль в жизни.

В нашем роду никогда не было крепостных крестьян и, вообще, подневольных людей. В XVII веке они были пушкарями, если говорить современным языком — артиллеристами. Состояли в воинских отрядах, которые под Рязанью охраняли рубежи нашей Родины от набегов кочевников. Потом в связи с изменением обстановки они передвигались все южнее и южнее, пока не оказались в г. Козлове (ныне Мичуринск).

Вскоре военное ведомство — пушкарский приказ — был упразднен. Когда по указу государыни нашей Екатерины Второй о межевании земель стали бесплатно раздаваться свободные угодья, в числе таких оказались и бывшие служивые люди — пушкари. Так 250 лет назад первым в наших местах появился мой предок по прозвищу Чуев (он его получил за то, что часто повторял присказку «Чуешь…»). А официально его фамилия была Волокитин. Это подтверждено архивными документами.

Мой предок получил под усадьбу полдесятины. Поставил дом на берегу озера Чистое (сейчас здесь заросшее камышом болото за Домом культуры). Здесь, на Садовой улице, живет уже не одно поколение семьи Волокитиных.

Интерес к истории своего рода сподвиг к краеведческой работе, которая стала значительной частью моей журналистской деятельности. Лет двадцать я выпускал в районной газете ежемесячную краеведческую страницу «Истоки», привлекал разных авторов — любителей и ревнителей родного края. Потом эту эстафету достойно продолжил Виктор Елисеев, считающий меня своим наставником.

А любовь к природе вылилась в другую тематическую страницу, также ежемесячную — «Русское поле», просуществовавшую два десятка лет.

— Вы оптимист или пессимист?

— Однозначно — оптимист. Даже в так называемые застойные времена, когда выходило очередное «историческое» постановление партии, я верил, что дела точно пойдут в гору. Правда, надежды не всегда оправдывались, но оптимистический настрой помогал преодолевать жизненные сложности.

Словом, в любом случае надо радоваться жизни. А для меня радость в труде. Дня не могу прожить в безделье. Даже если на улице идет дождь, все равно выхожу в сад, чтобы найти себе какое-то занятие.

— Все ли, о чем мечталось, сбылось?

— Так в жизни не бывает. Хотя, если следовать поговорке, то свой «план» выполнил: дом построил, посадил сад, вырастил двух сыновей.

— Если бы не журналистом, кем еще могли бы стать?

— С детства хотел быть агрономом. Мне нравилось работать на земле. Лет с шести у меня был свой огородик, за которым я ухаживал. Правда, урожай на нем почему-то не рождался, но однажды удалось вырастить арахис.

Увлечение садоводством и огородничеством осталось на всю жизнь. Люблю экспериментировать, прививать деревья, выращивать новые для наших мест виды. Первым в Чуевке развел персиковую алычу. Лет 50 назад соседка привезла с юга саженец, а я взял от него черенки. Алыча легко прививается на сливу и сейчас редко в каком палисаднике добринцев не встретишь ее.

Также вышло и с высокорослым (до трех метров) сортом помидоров — Де Барао. Брат привез мне семена, я собрал первый урожай этих томатов и написал заметку в газету с припиской: «Кто хочет бесплатно получить пакетик этих чудо-семян, присылайте в редакцию чистый конверт с обратным адресом». В результате разослал по району более двухсот.

Так что садоводство, огородничество, цветоводство, пчеловодство и еще, пожалуй, рыбалка — моя страсть на всю жизнь.

— Самый ценный совет, который получили в жизни.

— Доверяй, но проверяй. Это относится и к повседневной жизни, а к журналистской работе — особенно. От этого нередко зависит судьба или деловая репутация другого человека.

— Какие источники информации о событиях в районе, в стране предпочитаете?

— Сейчас выписываю три газеты: «Добринские вести», «Аргументы и факты», «Московский комсомолец». Утверждал и буду утверждать: чтение — вот лучшее учение. У нас дома приличная библиотека, под рукой различные энциклопедии, словари и справочники. Если слышу, к примеру, по телевизору новость: там-то и там произошло такое-то событие, обязательно разверну географический атлас и посмотрю, где это находится. Занимаюсь самообразованием всю жизнь.

— К сожалению, молодежь сейчас считает по-другому…

— Очень жаль, что современное поколение лишает себя этой радости — уединиться с томиком любимого писателя и погрузиться в чудесный мир литературных героев. Я лет сорок назад прочитал всего Чехова, недавно вернулся к нему снова. Это мой любимый русский писатель, из иностранных — Джек Лондон.

Интерес к чтению у меня появился еще в дошкольном возрасте. Перед глазами стоит милая сердцу картина: зимний вечер, дома холодно. Мать зажигает коптилку и садится за стол, я рядом с ней. Она читает мне рассказы Аркадия Гайдара «Чук и Гек» и «Дальние страны». Вспоминаю с ностальгией…

Помню, как ходил в детскую, а потом и взрослую библиотеку, располагавшуюся на месте нынешнего здания роно. Читальный зал всегда был полон. Чтобы получить заинтересовавшую книжную новинку или журнал, нужно было дождаться очереди. Я был свидетелем, как ученик нашей школы из Павловки Коля Катков (будущий замечательный поэт) переписал от руки в тетрадь только вышедший трехтомник стихов Есенина. А сам я нередко читывал книгу на уроке, пряча ее под партой.

— Лучший подарок для Вас?

— Получить хорошую весть, которая поднимет настроение и прибавит сил.

— Ваш девиз по жизни.

— Всегда следую пословице: не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня.

— Если бы была машина времени, куда б отправились на ней?

— В 60-е годы. Я молодой, энергичный. Мне все интересно. Душа замирает от счастья, когда прихожу весной на свое любимое место — болото за школой. Там меня все радует: романтическая аллея из березок, школьная сажалка, полноводное озеро. Ночь. Поют соловьи. А потом вступает лягушачий хор, такой слаженный и громкий… Это чудесный момент наслаждения природой и самой жизнью.

— Чего бы хотели сами себе пожелать?

— Чтобы у моих близких все было хорошо, а я был за них спокоен.