Все хорошее в нас — от старшего поколения

Семья Сергея раньше жила на ст. Хворостянка (его папа был председателем колхоза «Советская Россия»). А потом на четыре года переехали на Донбасс. В 78-ом вернулись в наш район, в п. Плавицу, где в это время строился сахзавод. Новой школы здесь еще не было, а в старой занятия шли по сменам. Чтобы «ребенок не мучился», бабушка, учительница начальных классов ДСШ №1 Раиса Николаевна Дурова, забрала его в Добринку.

Закончив в 1990 году Добринскую среднюю школу №1, Сергей поступил в Донецкое высшее военно-политическое училище. В 1992-ом году, после распада Союза, третьекурсник Сергей Рыбалко, как и многие его товарищи, отказался давать присягу на верность Украине и ушел из училища. Позже он окончит Воронежскую технологическую академию и Московский институт маркетинга, будет жить и работать в Воронеже. Но судьба все же, как оказалось, накрепко связала Сергея с Донецком — городом его детства и юности.

С чего все начиналось

В 2014 году война пришла на землю Донбасса. К тому времени семья Сергея Рыбалко уже жила в Липецке. И если одни с ужасом наблюдали за происходящим по телевизору, все еще не веря, что в наше время могут гибнуть от взрывов мирные люди, то Сергей Викторович начал действовать. Он был одним из первых в области добровольцев, кто стал помогать жителям Донбасса.

— Дочка училась в школе, где было много детей из хорошо обеспеченных семей, — рассказывает Сергей. — Я пришел к директору с предложением организовать сбор помощи бедствующим на Донбассе мирным гражданам. Заручившись поддержкой городского отдела образования, которое тогда возглавлял Евгений Павлов, нынешний руководитель регионального отделения Социального фонда России, организовали акцию «Дети Липецка — детям Донбасса» и довольно быстро, всего за 4 или 5 дней, собрали около миллиона рублей на новогодние подарки. Закупили тогда более трех тысяч сладких наборов.

Везти гуманитарный груз Сергей Викторович решил сам. Предварительно вышел на связь с самим министром образования Донецкой Народной Республики, и с его помощью составили списки нуждающихся детей в детских домах, садиках и школах.

Трогательная встреча воспитанников детского сада в Донецке с Сергеем Рыбалко, который привёз им книги и игрушки.

— Чтобы все было совсем по-праздничному, вручал сладости на детских утренниках в костюме Деда Мороза, — говорит Сергей Рыбалко. — Мамы малышей плакали, глядя, как их дети радуются конфетам. Ведь, после того как восточные регионы Украины не признали новую киевскую власть, они практически перестали снабжаться. Люди месяцами не получали пенсии, зарплаты. Конфеты для детей, отцы которых воевали в ополчении, были невиданной роскошью.

Та первая поездка в ДНР изменила жизнь героя нашего материала. В Липецке нашлось немало единомышленников, в том числе и бизнесменов, просто неравнодушных граждан, которые вместе с Сергеем вот уже почти девять лет участвуют в сборе гуманитарных грузов для мирных жителей Донбасса. Сергей Рыбалко каждый месяц, а иногда и чаще, возит туда самое необходимое для жизни: продукты, одежду, средства гигиены — все, что собирают липчане.

Однажды кто-то из местных посетовал, что волонтеры с гуманитаркой приезжают в основном в города, а вот про маленькие села забыли. Так Сергей Рыбалко впервые оказался в Тельмановском районе ДНР. Тогда, в 2017-ом году, половину его еще контролировали украинские войска, половину — донецкие ополченцы. И каждая поездка туда была сопряжена с большой опасностью.

Сергей рассказывает, как они останавливались метрах в трехстах от украинских окопов, чтобы передать местным жителям коробки с продуктами. Ополченцы в бронежилетах прикрывали их собой, образуя живой коридор. Хотя чем они могли бы помочь, взорвись рядом снаряд…

Волонтерское объединениеСергея Рыбалко присутствует в телеграме. Канал называется «Кто, если не мы». Найти его можно по ссылке https://t.me/whoifnotusrassia

Ветеран оказался земляком

В том же 2017-ом году ко Дню Победы решили отвезти подарки для ветеранов Великой Отечественной войны. В Тельмановском районе тогда их было пятеро, да еще человек пятнадцать бывших узников концлагерей. Вместе с руководителем местной организации ветеранов Виктором Потаповым, мужественным человеком, побывавшим в украинском плену и пережившим пытки всушников, Сергей развозил продуктовые наборы по домам. Их встречали с благодарностью.

— Александр Иванович, ребята из Липецкой области приехали Вас поздравить, — обратился Виктор Потапов к одному из ветеранов.

— А вы откуда родом? — заволновался тот.

— Я в Хворостянке родился, Добринский район, — ответил Сергей.

— Так это моя малая родина! — воскликнул Александр Иванович Кузьмин. — Может, слышал про деревню Востряковку Вторую?

Оказалось, что в 30-е годы прошлого века вместе с родителями он переехал на Украину из Хворостянского тогда района. Когда началась война, мальчишке было всего 13 лет. Вместе с другими подростками его угнали на работы в Германию. В 1945 году юноше удалось сбежать из концлагеря и добраться до своих. После проверки в особом отделе он работал извозчиком в одной из воинских частей.

До окончания войны оставались считанные месяцы. Но наш герой успел совершить свой подвиг: во время выполнения служебного задания отважный парень задержал немецкого офицера. День Победы Александр Иванович встретил в городе Вернойхен, недалеко от Берлина. И лишь в октябре 1946 года вернулся на Донбасс. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «Защитник Отечества» и «Ратник Отечества».

Ветерану дважды было суждено пережить ужасы фашизма. Один раз — подростком в немецкой неволе, второй — в родном селе Богдановка, когда здесь бесчинствовали украинские нацисты.

Вот уже шесть лет Сергей Рыбалко, приезжая на Донбасс, обязательно навещает своего земляка. Александр Иванович Кузьмин на сегодняшний день — единственный оставшийся в живых ветеран Тельмановского района. В честь него юные патриоты Донбасса к 77-летию Победы провели акцию «Парад для одного ветерана», пройдя по его улице строевым маршем под песни Великой Победы.

В феврале А.И. Кузьмин отметил свое 95-летие. Он живет вдвоем с 70-летним сыном-инвалидом. Бытовые условия оставляют желать лучшего. Но старый солдат не жалуется и никого не обременяет просьбами о помощи. Даже когда Сергей Рыбалко во время недавнего визита предложил довезти его до больницы (ветеран упал и сильно ушибся), тот вежливо отказался.

— Несколько лет назад Александр Иванович поделился своей мечтой — побывать на малой родине, — говорит Сергей. — Но его возраст и здоровье, конечно, не позволят ей осуществиться. Единственное, что мы можем сделать для земляка-фронтовика — поддержать его материально. Узнав о судьбе ветерана, многие липчане захотели ему помочь. Во время очередного визита мы передали ему две большие коробки с продуктами от мэрии г. Липецка.

«Это мой долг»

Сергей Рыбалко:

— Почему я снова и снова еду туда? Кто хотя бы раз побывал на Донбассе с гуманитарной миссией, уже не сможет жить по-прежнему: спокойно есть, спать, ходить на работу. Твоя жизнь меняется, она приобретает новый смысл. А он в том, чтобы помогать людям.

Судьба предоставила всем нам шанс проявить лучшие человеческие качества, которые есть у каждого. Бывая в ДНР, вижу машины с гуманитарной помощью со всех регионов страны. Люди едут сюда на большегрузах и на личных легковушках с прицепами. Это не только материальная, но и в большей степени даже моральная поддержка для наших братьев-славян, а теперь еще и участников СВО. Видя все это, понимаешь, что единение народа — не просто высокие слова.

Мне довелось общаться с жителями сел, которые были под украинскими войсками. Некоторые все еще настороженно смотрят на нас, потому что тридцать лет власть убеждала их, что русские — враги. Теперь нужно время, чтобы доказать им обратное.

Большая надежда на молодое поколение жителей Донбасса. Они вырастут такими, какими их воспитают. Поэтому мы везем в детские организации новые и переданные семьями липчан книги на русском языке, которых здесь днем с огнем не сыщешь, канцтовары, конструкторы, развивающие игры и многое другое. Самая большая награда — видеть радость на лицах детей, которые заново учатся улыбаться.