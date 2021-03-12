В начале 90-х в обиходе добринцев появилось новое понятие – областная ярмарка. До этого проводились районные, в которых участвовали местные сельхозпроизводители и переработчики. А тут в наш поселок стали привозить товары со всей области.

Раиса Ивановна Парамзина в те годы была заместителем главы администрации – председателем комитета по управлению и экономике, в том числе курировала и торговлю. Организация областных ярмарок непосредственно входила в ее обязанности. Вот как вспоминает те годы Раиса Ивановна.

– При отсутствии в магазинах ряда промышленных и продовольственных товаров областные ярмарки пользовались большой популярностью у жителей сельских районов. Достаточно сказать, что рыночный оборот во всей розничной торговле в те годы составлял около сорока процентов. Сетевых магазинов тогда не было и в помине, частная торговля только начинала развиваться. Отсюда небывалая популярность областных ярмарок, которые позволяли обеспечить необходимыми товарами жителей сельских районов.

Добринские товаропроизводители сами активно участвовали в областных ярмарках, район отправлял по 20-30 машин для торговли на Центральном и Октябрьском рынках Липецка. Наша продукция пользовалась большим спросом у горожан. А за колбасой Талицкого мясокомбината, вообще, выстраивались длиннющие очереди.

За организацию областных ярмарок непосредственно отвечали глава района и областное управление торговли. Но в их проведении участвовали практически все отделы администрации. Работа проводилась огромная: ведь к нам приезжали более ста машин. Нужно было расставить продавцов продовольственной и промышленной групп товаров, частных предпринимателей. Причем плата с участников ярмарки за торговое место не бралась. Ярмарки красочно оформлялись, обязательно привлекались участники художественной самодеятельности, медики и пожарная служба. Цены были под строгим контролем – ниже, чем в магазинах.

Ярмарки проводились, как правило, дважды в год. Их старались приурочить к праздникам.

– Считаю, что со своей главной в тот период задачей – восполнить сельскому населению дефицит товаров – они замечательно справлялись. Не случайно такая форма торговли прижилась и популярна по сей день. Хотя, конечно, при нынешнем изобилии в магазинах трудно чем-то удивить покупателя. А вот в 90-е годы все было по-другому.

Фото из архива газеты «Добринские вести».