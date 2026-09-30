Настроение — осень

Неутомимая путешественница по родному краю Наталия Игнатова в последние сентябрьские дни проехала на своем велосипеде по полевым дорогам в поисках грибов, которых, по ее утверждению, в это время бывает в лесополосах видимо-невидимо.
— К сожалению, в этот раз не встретила ни одного, — рассказывает Наталия Владимировна. Правда, попались несъедобные экземпляры, которые годятся разве что для хорошей фотографии. — Причина, думается, в отсутствии обильных дождей. Знаю, что жители других округов нашей области уже вовсю открыли тихую охоту. А мы будем ждать осадков.
Зато наша собеседница вдоволь полюбовалась красотой осенней природы: алыми гроздьями рябины, стройными аллеями березок, которые вот-вот оденутся в яркий осенний наряд…
— Осень — мое любимое время года, — признается Наталия. — Во-первых, уже нет жары и духоты, которые так досаждают летом. Да и комары со слепнями не мешают наслаждаться прогулкой по осеннему лесу. Сколько встретишь на своем пути созревших плодов и ягод! А впереди — золотая осень…
Фото Наталии Игнатовой.
ВДОХНОВЕНИЕ
Завершились дневные заботы.
В небесах перелётных птиц стая.
Через парк я иду вновь с работы,
Воздух осени свежий вдыхая.
Парк раскрасила осень, как фея.
Буйство красок. Восторги прохожих…
И в смущении лёгком аллея.
На сюжет такой глядя, я тоже.
Ветер листья поднимет, опустит.
Ивы будто пред ним в реверансе.
Под осенний мотив светлой грусти
Закружиться мне хочется в вальсе.
Эта грусть по ушедшему лету.
Но и осень люблю я златую!
Вдохновение дарит поэту.
Да и я на него претендую!
Надежда ШКАРИНА.
г. Липецк — с. Лебедянка
«Липецкая область богата красивыми местами, и важно бережно относиться к её природному наследию. Возможность отдыхать на природе, заниматься спортом и путешествовать по родному краю — часть качества жизни, которое мы вместе должны сохранять и развивать», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.