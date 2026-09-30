Настроение — осень

Неутомимая путешественница по родному краю Наталия Игнатова в последние сентябрьские дни проехала на своем велосипеде по полевым дорогам в поисках грибов, которых, по ее утверждению, в это время бывает в лесополосах видимо-невидимо.

— К сожалению, в этот раз не встретила ни одного, — рассказывает Наталия Владимировна. Правда, попались несъедобные экземпляры, которые годятся разве что для хорошей фотографии. — Причина, думается, в отсутствии обильных дождей. Знаю, что жители других округов нашей области уже вовсю открыли тихую охоту. А мы будем ждать осадков.

Гриб чешуйчатка.

Зато наша собеседница вдоволь полюбовалась красотой осенней природы: алыми гроздьями рябины, стройными аллеями березок, которые вот-вот оденутся в яркий осенний наряд…

Мухомор.

— Осень — мое любимое время года, — признается Наталия. — Во-первых, уже нет жары и духоты, которые так досаждают летом. Да и комары со слепнями не мешают наслаждаться прогулкой по осеннему лесу. Сколько встретишь на своем пути созревших плодов и ягод! А впереди — золотая осень…

Фото Наталии Игнатовой.

ВДОХНОВЕНИЕ

Завершились дневные заботы.

В небесах перелётных птиц стая.

Через парк я иду вновь с работы,

Воздух осени свежий вдыхая.

Парк раскрасила осень, как фея.

Буйство красок. Восторги прохожих…

И в смущении лёгком аллея.

На сюжет такой глядя, я тоже.

Ветер листья поднимет, опустит.

Ивы будто пред ним в реверансе.

Под осенний мотив светлой грусти

Закружиться мне хочется в вальсе.

Эта грусть по ушедшему лету.

Но и осень люблю я златую!

Вдохновение дарит поэту.

Да и я на него претендую!

Надежда ШКАРИНА.

г. Липецк — с. Лебедянка