Не просто скорая, а Центр медицины катастроф

С начала ноября отделение скорой медицинской помощи Добринского района вошло в состав «Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области» как подстанция №18. Что это значит для пациентов и как трансформируется работа медиков — разбираемся вместе с руководителем службы, главным врачом Александром Евгеньевичем ИГНАТОВСКИМ.
ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ: ПРИНЦИПЫ НОВОЙ СИСТЕМЫ
Александр Евгеньевич Игнатовский — врач реаниматолог-анестезиолог с многолетним стажем, уже 12-й год возглавляющий региональную службу скорой помощи. Он поясняет: присоединение добринских медиков — часть федеральной программы по централизации районных служб.
— Теперь работаем как одно учреждение, у нас единая диспетчерская служба, то есть звонки поступают в Липецк, отсюда их перераспределяют по районам, — говорит он.
Как называется теперь эта служба и к чему относится, вряд ли будет волновать самого пациента, нуждающегося в скорой помощи, или родственников, какие видят его тяжёлое состояние. Для жителей главное, чтобы вовремя приехали и помогли больному. В связи с этим спросила Александра Евгеньевича о том, что и как изменится для населения?
— В целом всё это создавалось именно для пациентов, чтобы улучшить качество скорой помощи. В экстренных ситуациях, — сказал руководитель, — мы можем из Липецка направить в Добринский район специализированные бригады, например, педиатрическую, психиатрическую… Если ДТП произошло где-то на границе районов, то мы смотрим, с какой районной подстанции туда быстрее «долететь». Ну и, вообще, время прибытия мы контролируем достаточно строго.
ЭКСТРЕННАЯ ИЛИ НЕОТЛОЖНАЯ — В ЧЁМ РАЗНИЦА?
— В городе бригады на выезде состоят из доктора и фельдшера или медсестры, у нас на вызове работает только фельдшер, который должен и помощь успеть оказать, и все данные записать, и ещё как-то до кареты больного транспортировать… Хорошо, что ответственные и серьёзные водители помогают своим коллегам в таких случаях. Тут изменения предусмотрены? — вновь задаю вопрос А.Е. Игнатовскому.
— Мы думаем над тем, как увеличить бригады, чтобы в районах выезжали тоже вдвоём: фельдшер и медсестра. Но это повсеместный больной вопрос: не хватает среднего медицинского персонала, — ответил собеседник.
Мы часто испытывали на себе и слышали от других: «Ну и скорая! Через час приехали!». По этому поводу хочу напомнить жителям Добринского района, что скорая помощь делится на два вида: экстренную и неотложную. Экстренная — при угрозе жизни, время прибытия не более 20 минут; неотложная — без угрозы жизни, помощь оказывается в течение двух часов после вызова.
СВОЁ ЗДАНИЕ В ДОБРИНКЕ
После разговора с руководителем решила лично посетить «новое» учреждение. После того как станция скорой помощи вышла из-под ведомства ГУЗ «Добринская ЦРБ», службе выделили собственное здание. Оно располагается в центре посёлка, на улице М. Горького.
В Добринском районе подстанцию №18 возглавляет старший фельдшер Людмила Ивановна Данилина. Она 4 года непосредственно трудится в этой службе и 22 в целом отдала медицине. В 7.45 ч. произошёл пересменок. В смену в этот день заступили две дежурные бригады: фельдшера Ольга Алексеевна Кудинова, имеющая 40 лет стажа на любимой работе, и Наталья Николаевна Обушко, 26 лет посвятившая этому благородному делу. Их большими помощниками являются коллеги-водители Юрий Александрович Дулин и Александр Анатольевич Литвинов, по 12 лет отработавшие на каретах скорой помощи и прекрасно знающие все закоулки района.
Звонки на подстанции принимала фельдшер по приёму вызовов Ирина Юрьевна Логунова. Она также опытный работник этой службы: 22 года её стаж.
— В смене трудятся две бригады на подстанции №18, — говорит Людмила Ивановна, — и ещё одна бригада — на пункте скорой помощи, который находится в деревне Ольговке (Богородицкий с/с). Всего у нас работают 12 фельдшеров и 4 диспетчера — они тоже фельдшера. Также трудятся 12 водителей. Два фельдшера сейчас в декрете, поэтому таких сотрудников не хватает, как, впрочем, и водителей. Самому молодому фельдшеру 31 год, а самая опытная из нас — Лидия Ивановна Селютина, медик с более чем 50-летним стажем. Это преданнейший своей профессии человек.
ЕСТЬ ФОРМА И КОМНАТЫ ОТДЫХА
При разговоре медики скорой помощи радостно показывали свои «владения», которые, с человеческой точки зрения, конечно, улучшились. Если они ранее ютились вместе с другими коллегами в санпропускнике—приёмном отделении хирургического центра и никто сильно не думал об их передышке, то теперь в отдельном здании у водителей одна комната отдыха, у фельдшеров — другая. Для приёма звонков — тоже отдельное помещение. Везде — новая мебель: шкафчики и диваны.
— Здесь созданы все условия для работы, — продолжает Людмила Ивановна, — спасибо большое за заботу Александру Евгеньевичу Игнатовскому. Также благодарим областное правительство за предоставленное помещение.
— Нам выдали одежду на все 4 сезона, она удобная и лёгкая, — довольно сообщают сотрудники медицины катастроф. — Ранее мы её обычно покупали сами.
— С переездом на новое место и централизацией изменилось что-либо с оснащением? — спрашиваю у местных медиков.
— Пополнены запасы медикаментов, — добавляет Л.И. Данилина, — в целом оснащение у нас меняется с поставкой автомобилей-реанимобилей, которые оборудованы аппаратами искусственной вентиляции лёгких, шприцевым насосом, носилками… И обязательно в новых реанимобилях имеется дефибриллятор. В 2023-м году было последнее получение такого автомобиля районным автопарком.
— Телефон у вас не сменился? По-прежнему 03?
— Номера такие же: 03, 103, 112.
“Развитие системы скорой медицинской помощи – один из наших ключевых приоритетов. Мы целенаправленно укрепляем материально-техническую базу, внедряем новые стандарты работы, чтобы жители даже самых отдаленных территорий могли получать качественную и своевременную медицинскую помощь”, – такую задачу поставил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, комментируя системные изменения в здравоохранении региона.