Не просто скорая, а Центр медицины катастроф

С начала ноября отделение скорой медицинской помощи Добринского района вошло в состав «Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области» как подстанция №18. Что это значит для пациентов и как трансформируется работа медиков — разбираемся вместе с руководителем службы, главным врачом Александром Евгеньевичем ИГНАТОВСКИМ.

ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ: ПРИНЦИПЫ НОВОЙ СИСТЕМЫ

Александр Евгеньевич Игнатовский — врач реаниматолог-анестезиолог с многолетним стажем, уже 12-й год возглавляющий региональную службу скорой помощи. Он поясняет: присоединение добринских медиков — часть федеральной программы по централизации районных служб.

— Теперь работаем как одно учреждение, у нас единая диспетчерская служба, то есть звонки поступают в Липецк, отсюда их перераспределяют по районам, — говорит он.

Медикам скорой помощи на все четыре сезона выдали новую форму.

Как называется теперь эта служба и к чему относится, вряд ли будет волновать самого пациента, нуждающегося в скорой помощи, или родственников, какие видят его тяжёлое состояние. Для жителей главное, чтобы вовремя приехали и помогли больному. В связи с этим спросила Александра Евгеньевича о том, что и как изменится для населения?

— В целом всё это создавалось именно для пациентов, чтобы улучшить качество скорой помощи. В экстренных ситуациях, — сказал руководитель, — мы можем из Липецка направить в Добринский район специализированные бригады, например, педиатрическую, психиатрическую… Если ДТП произошло где-то на границе районов, то мы смотрим, с какой районной подстанции туда быстрее «долететь». Ну и, вообще, время прибытия мы контролируем достаточно строго.

Подстанция скорой медицинской помощи и медицины катастроф №18 теперь в Добринке имеет собственное здание.

ЭКСТРЕННАЯ ИЛИ НЕОТЛОЖНАЯ — В ЧЁМ РАЗНИЦА?

— В городе бригады на выезде состоят из доктора и фельдшера или медсестры, у нас на вызове работает только фельдшер, который должен и помощь успеть оказать, и все данные записать, и ещё как-то до кареты больного транспортировать… Хорошо, что ответственные и серьёзные водители помогают своим коллегам в таких случаях. Тут изменения предусмотрены? — вновь задаю вопрос А.Е. Игнатовскому.

— Мы думаем над тем, как увеличить бригады, чтобы в районах выезжали тоже вдвоём: фельдшер и медсестра. Но это повсеместный больной вопрос: не хватает среднего медицинского персонала, — ответил собеседник.

Мы часто испытывали на себе и слышали от других: «Ну и скорая! Через час приехали!». По этому поводу хочу напомнить жителям Добринского района, что скорая помощь делится на два вида: экстренную и неотложную. Экстренная — при угрозе жизни, время прибытия не более 20 минут; неотложная — без угрозы жизни, помощь оказывается в течение двух часов после вызова.

На дежурство заступили фельдшера Ольга Алексеевна Кудинова и Наталья Николаевна Обушко, опытные медики с многолетним стажем работы.

СВОЁ ЗДАНИЕ В ДОБРИНКЕ

После разговора с руководителем решила лично посетить «новое» учреждение. После того как станция скорой помощи вышла из-под ведомства ГУЗ «Добринская ЦРБ», службе выделили собственное здание. Оно располагается в центре посёлка, на улице М. Горького.

Заведует в Добринском районе подстанцией №18, относящейся к «Центральной станции скорой помощи и медицины катастроф Липецкой области», старший фельдшер Людмила Ивановна Данилина.

В Добринском районе подстанцию №18 возглавляет старший фельдшер Людмила Ивановна Данилина. Она 4 года непосредственно трудится в этой службе и 22 в целом отдала медицине. В 7.45 ч. произошёл пересменок. В смену в этот день заступили две дежурные бригады: фельдшера Ольга Алексеевна Кудинова, имеющая 40 лет стажа на любимой работе, и Наталья Николаевна Обушко, 26 лет посвятившая этому благородному делу. Их большими помощниками являются коллеги-водители Юрий Александрович Дулин и Александр Анатольевич Литвинов, по 12 лет отработавшие на каретах скорой помощи и прекрасно знающие все закоулки района.

Ирина Юрьевна Логунова, получив вызов от центрального диспетчера из Липецка, отправляет бригаду на вызов.

Звонки на подстанции принимала фельдшер по приёму вызовов Ирина Юрьевна Логунова. Она также опытный работник этой службы: 22 года её стаж.

— В смене трудятся две бригады на подстанции №18, — говорит Людмила Ивановна, — и ещё одна бригада — на пункте скорой помощи, который находится в деревне Ольговке (Богородицкий с/с). Всего у нас работают 12 фельдшеров и 4 диспетчера — они тоже фельдшера. Также трудятся 12 водителей. Два фельдшера сейчас в декрете, поэтому таких сотрудников не хватает, как, впрочем, и водителей. Самому молодому фельдшеру 31 год, а самая опытная из нас — Лидия Ивановна Селютина, медик с более чем 50-летним стажем. Это преданнейший своей профессии человек.

ЕСТЬ ФОРМА И КОМНАТЫ ОТДЫХА

При разговоре медики скорой помощи радостно показывали свои «владения», которые, с человеческой точки зрения, конечно, улучшились. Если они ранее ютились вместе с другими коллегами в санпропускнике—приёмном отделении хирургического центра и никто сильно не думал об их передышке, то теперь в отдельном здании у водителей одна комната отдыха, у фельдшеров — другая. Для приёма звонков — тоже отдельное помещение. Везде — новая мебель: шкафчики и диваны.

Водители карет скорой помощи Юрий Александрович Дулин и Александр Анатольевич Литвинов очень довольны новыми условиями труда – у них впервые появилась отдельная комната для отдыха.

— Здесь созданы все условия для работы, — продолжает Людмила Ивановна, — спасибо большое за заботу Александру Евгеньевичу Игнатовскому. Также благодарим областное правительство за предоставленное помещение.

— Нам выдали одежду на все 4 сезона, она удобная и лёгкая, — довольно сообщают сотрудники медицины катастроф. — Ранее мы её обычно покупали сами.

.На новом этапе работы скорой помощи номера телефонов остались прежними – 03, 103, 112. Впрочем, и смысл этой нужной людям службы не сильно поменялся – оперативность и профессионализм.

— С переездом на новое место и централизацией изменилось что-либо с оснащением? — спрашиваю у местных медиков.

— Пополнены запасы медикаментов, — добавляет Л.И. Данилина, — в целом оснащение у нас меняется с поставкой автомобилей-реанимобилей, которые оборудованы аппаратами искусственной вентиляции лёгких, шприцевым насосом, носилками… И обязательно в новых реанимобилях имеется дефибриллятор. В 2023-м году было последнее получение такого автомобиля районным автопарком.

— Телефон у вас не сменился? По-прежнему 03?

— Номера такие же: 03, 103, 112.

Дежурная смена подстанции скорой помощи и медицины катастроф №18 заступила на службу. Они готовы прийти к вам на помощь.

“Развитие системы скорой медицинской помощи – один из наших ключевых приоритетов. Мы целенаправленно укрепляем материально-техническую базу, внедряем новые стандарты работы, чтобы жители даже самых отдаленных территорий могли получать качественную и своевременную медицинскую помощь”, – такую задачу поставил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, комментируя системные изменения в здравоохранении региона.