Люди ходили к пожарно-спасательным постам, чтобы фотографироваться на их фоне

Областное управление государственной противопожарной спасательной службы проводило конкурс на лучшую ледовую фигуру. В нем участвовали в том числе и отдельные пожарно-спасательные посты Добринского района.

Пожарные-спасатели проявили творческую фантазию и мастерство. Каких только фигур из снега они ни сделали! Это были не обычные снеговики, а настоящие произведения искусства.

Коллектив ОПСП №2 п. Петровский вылепил фигуры осьминога, тигра, пожарного, преодолевающего полосу препятствий. По словам командира поста Сергея Киселева, активнее всего над их созданием поработали Олег Коновалов и Владимир Ильин.

Их коллегам из ОПСП №10 с. Березнеговатка удались фигуры пожарного. Один поднимает тяжелую штангу, другой — тренируется на уличных тренажерах. Неподалеку — сказочные персонажи: колобок, избушка, медведь и несколько снеговиков.

Огнеборцы ОПСП №13 ст. Хворостянка воссоздали из снега символ текущего года — быка.

Но больше всего областному жюри понравилась пожарная машина из снега, вылепленная коллективом ОПСП №6 с. Средняя Матренка. Им было присуждено 2 место в областном конкурсе.

— Идею сделать из снега уменьшенную копию пожарной машины, — говорит командир ОПСП Александр Шестаков, — подал работник поста Сергей Пешков. Работали, конечно, всем составом подразделения. Отдельно хотелось бы отметить Владимира Гущина.

Материала для лепки в этом году было предостаточно. Снег после очистки плаца мы складировали, трамбовали. Основным орудием труда был мастерок, с помощью которого обычной куче снега придали очертания пожарного автомобиля. Готовую снежную фигуру покрасили краской, чтобы придать ей максимальное сходство с настоящей машиной. Нам удалось ее сделать за 1 день. Многим среднематренцам понравилась эта фигура. Люди, как только узнали, что мы сделали из снега, приходили на наш пост, чтобы сфотографироваться.