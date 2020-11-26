Ни ярмарок, ни утренников? Главный санитарный врач Липецкой области выступил с очередной рекомендацией

Главный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев на заседании очередного оперштаба по противодействию распространению коронавируса предложил запретить предновогодние ярмарки в городах и районах, а также праздничные новогодние мероприятия в школах и детских садах. Найдет ли эта инициатива поддержку региональной власти, увидим в ближайшее время.

На заседании отметили, что большинство заболевших COVID-19 в Липецкой области за последние две недели – люди старше 65 лет.

Ситуация с наличием лекарств в аптеках Липецкой области улучшилась. В сети аптек «Липецкфармация» на сегодняшний день имеется 74 тысячи упаковок антибиотиков и 16 тысяч упаковок противовирусных препаратов.

С 5 ноября в Липецкой области выписано уже 3789 рецептов на бесплатные лекарства на сумму почти 2 млн рублей.

В госпиталях имеется запас всех необходимых препаратов в пределах месячной потребности и более. Кислород производится и поставляется бесперебойно.

В ходе заседания оперштаба также отметили, что в регионе созданы все условия для получения результата ПЦР-диагностики в течение 48 часов, как того требует Роспотребнадзор. Отсроченных проб в лабораториях нет, ситуация ежедневно мониторируется.

Охват тестированием в Липецкой области составляет порядка 220 на 100 тысяч населения (норматив 200 на 100 тыс.).

Средняя занятость коечного фонда за последнюю неделю составила 1735 коек из 2300. Дефицита коек в Липецкой области нет.

На сегодняшний день в инфекционные госпитали привлечены 65 врачей, в том числе 19 врачей–стажеров.