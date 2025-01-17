19 января православные верующие отмечают праздник Крещения Господня или Богоявления.

Богоявленская служба в Никольском храме п. Добринка начнется в субботу, 18-го января, в 22 часа.

На Божественной литургии благочинный Добринского церковного округа, митрофорный протоиерей Александр Адоньев торжественно прочтет праздничное Евангелие от Матфея. Оно повествует о событии Крещения Господня, когда Иисус Христос явил людям Свое Божество, представ как Сын Божий во плоти.

Этот праздник именуют также Богоявлением, так как на реке Иордан Бог открылся людям как Святая Троица — Отец, Сын и Святой Дух. Бог Отец глаголил с небес о Сыне, Сын крестился от святого Предтечи Господня Иоанна, и Дух Святой сошел на Сына в виде голубя.

По завершении заамвонной молитвы духовенство во главе с отцом Александром совершит чин Великого водоосвящения, а в конце настоятель по традиции окропит всех присутствующих святой крещенской водой.

Также любой желающий может прийти в храм, принести с собой посуду и набрать в нее великую святыню, которая всем с верою ее употребляющим служит во исцеление души и тела.

Для тех, кто не сможет присутствовать на ночном Богослужении, будет организована его прямая трансляция в социальных сетях и на сайте Никольского храма pravera.ru