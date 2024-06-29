О Раисе Александровне Афанасьевой мы узнали от жителя с. Талицкий Чамлык Николая Першина и его дочери Екатерины. Они рассказали, как их односельчанка совершенно безвозмездно помогает нашим бойцам, вывязывая для них носки.

Дитя войны

Когда началась Великая Отечественная война, нашей героине было 5 месяцев. Со своими родителями и двумя старшими братьями (четырех и десяти лет) она жила в Московской области. Отец сразу же ушел на фронт, а мать с ребятишками какое-то время одна горе мыкала. Бомбежки, голод, зимой – холод.

Как-то раз снаряд разорвался неподалеку от дома, стена развалилась, и бревно, отскочив, чуть было не убило маленькую Раечку: ее кроватка возле этой стены стояла. Девочку выбросило из постели – это и спасло. Но, ударившись, она получила серьезную травму.

— Меня после этого часто стало трясти, приступы такие были… — рассказала Раиса Александровна. – О лечении и говорить было нечего: немцы на пороге дома, считай, стояли. Какие уж тут врачи!..

Сестры отца настояли на том, чтобы их сноха вместе с детьми перебралась в Талицкий, откуда Бахтины были родом (Р.А. Афанасьева в девичестве была Бахтиной).

— Со слов мамы знаю, что до Талицкого Чамлыка мы добирались месяц, — продолжила свой рассказ Р.А. Афанасьева. – В основном шли пешком, иногда кто-нибудь подвозил попутно на лошадке. Питались, что люди подавали, спали, где придется…

Оказавшись в тихом селе, где не рвались снаряды, не слышна была канонада, беженцы потихоньку успокоились. Может, это способствовало восстановлению здоровья маленькой девочки, а может, помогли заговоры местной бабушки-знахарки, к которой сразу же обратилась мама Раи. Тем не менее недуг отступил.

— Моей спасительницы-бабушки давным-давно нет на этом свете, а я так и не знаю ее имени, — сожалеет Раиса Александровна. – Хоть бы помолилась о ее упокоении…

Живет надеждой

Раиса Александровна сейчас сама уже бабушка. Ей 83 года. Талицкий Чамлык стал для нее родным селом. Здесь восемь классов окончила, вышла замуж, родила детей. Здесь много лет трудилась на местном кирпичном заводе, затем на мясокомбинате. Теперь – на пенсии. Живет одна. Дети выросли и покинули отчий дом, а мужа у нее не стало еще раньше: умер, когда младшему ребенку едва три месяца исполнилось. Так что поднимать своих троих ребятишек женщине пришлось одной.

— Когда спецоперация на Украине началась – очень страшно стало, — говорит наша героиня. – Пусть я не помню войну с фашистами (слишком маленькая была), но из рассказов матери знаю, как было тяжело, какие лишения люди пережили, сколько слез выплакали по сгинувшим близким. Я выросла, так и не узнав своего отца: он не вернулся с фронта, пропал без вести.

К счастью, весточку о нем Раиса Александровна все-таки получила. Произошло это не так давно. В Талицкий Чамлык пришло сообщение от поисковиков Тверской области, в котором они сообщали, что Бахтин Александр Федорович, призывавшийся на фронт из этого села, захоронен на тверской стороне.

— Не умру до тех пор, пока не побываю на могилке своего папы, — твердо заявляет Р.А. Афанасьева.

Пока съездить туда у нее не получается. Так и живет с надеждой, что в скором времени ей удастся поклониться праху отца.

«Помогаю, чем могу»

Так говорит сама Раиса Александровна. Это к разговору о том, почему она решила вязать носки для участников СВО.

— Я от своей соседки Любы узнала, что односельчане собирают посылки для солдат, — рассказывает пенсионерка. – Чем помочь нашим бойцам? Подумала — и решила носочки им вязать. Это мне по силам.

Пар сорок переправила бабуля своих рукотворных подарочков нашим воинам. Могла бы и гораздо больше изделий связать.

— Ниток мне не хватает, — сожалеет собеседница. — Сама-то я в магазин за пряжей не дойду, в Добринку тем более не доеду. Вот и жду, когда сноха купит несколько моточков или дочка привезет. Кое-что из старых вязаных вещей распустила… Если бы меня обеспечили нитками – я бы за зиму запросто 100 пар связала.

Готовые изделия Раиса Александровна передает в семью сына, чтобы там их в машинке-автомате простирали. Ведь носки обязательно свалять нужно, чтобы они крепче были, дольше носились. А ручки у бабы Раи уже не могут эту работу выполнять. Приходится использовать возможности чудо-машинки.

— Мне эта работа душу греет, полезность свою чувствую, — заключает баба Рая разговор.

И добавляет, помедлив:

— А нашим ребятам пусть мои носки ножки от холодов берегут.

От редакции: На территории Талицкого сельсовета таких неравнодушных людей, как Раиса Александровна Афанасьева, множество. Таличане постоянно оказывают гуманитарную помощь участникам СВО, переправляя бойцам всевозможные вещи, продукты питания длительного хранения, собственные заготовки, медикаменты, предметы личной гигиены и многое другое. Кто-то на пункт сбора гуманитарной помощи приносит деньги. Сельчане переправляют «за ленточку» и изготовленные маскировочные сети. А Клавдия Николаевна Черникова и Валентина Николаевна Нестерова, как и Раиса Александровна, вяжут для бойцов носки. Победу приближаем всем миром.