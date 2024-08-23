В Липецкой области продолжается реализация федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Липецкой области» нацпроекта «Здравоохранение». В селе Талицкий Чамлык Добринского района торжественно открыли новое отделение общей врачебной практики площадью почти 520 кв.м.

Оно является структурным подразделением ГУЗ «Добринская центральная районная больница». Отделение будет обслуживать 2138 человек, в том числе 254 ребёнка. Это пациенты из Талицкого Чамлыка и близлежащих сёл.

Ранее отделение врача общей практики располагалось в здании бывшей амбулатории 1957 года постройки. Его признали аварийным, в связи с чем было принято решение о строительстве нового здания. Финансирование составило более 35 млн рублей, включая затраты на оснащение оборудованием.

В новом здании расположились кабинет врача общей врачебной практики, прививочный, перевязочный, смотровой кабинеты, кабинет врача-стоматолога, физиотерапевтический кабинет, дневной стационар и другие. Не забыли и про организацию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, работа отделения выстроена с учетом всех принципов «бережливого производства»: комфортная среда для пациентов и персонала, понятная навигация, информационные стенды.

Неравнодушные жители села оказали помощь в благоустройстве прилегающей к отделению территории. На спонсорские средства были закуплены и высажены хвойные насаждения. Сотрудники ЦРБ вместе с жителями села подготовили и высадили вокруг нового отделения газон.

Всего в Добринском районе функционируют 20 ФАПов, 10 ООВП, 1 центральная районная поликлиника. Также имеются медицинские кабинеты в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях.

«Благодаря таким мини-поликлиникам медицинская помощь становится доступнее жителям сельской местности, своевременно диагностируются заболевания, что часто позволяет избежать серьёзных патологий и сохранить здоровье наших граждан. Разумеется, работа по модернизации первичного звена регионального здравоохранения будет продолжена», – отметил губернатор Игорь Артамонов.