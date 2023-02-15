Новую партию гуманитарного груза отправили участникам СВО из Добринского района. Посылки уже доставлены в расположение войск.

Силами и средствами населения, предпринимателей, фермерских хозяйств были куплены самые необходимые в таких условиях вещи: приборы ночного видения, защитная форма, тёплая одежда и обувь, термобельё.

«Посылки всем защитникам собирались исходя из их просьб и нужд. Для солдат очень важно чувствовать заботу земляков! Такой «привет из дома» обязательно поднимет боевой дух и придаст сил», — поделился глава района Александр Пасынков, лично участвоваший в гуманитарной миссии.

Доставить вещи бойцам помогли местный секретарь партии «Единая Россия» Александр Полунин и казаки из Добринского района.

«Гуманитарная колонна была разделена, мера необходима в целях безопасности, — рассказывает Александр Пасынков.

Благодарности, по словам главы района, достоин каждый, кто стремится оказать посильную поддержку и не остаться равнодушными. Солдаты чувствуют эту поддержку, а в особенности то, что за их спинами люди встают в крепкую стену.

Между тем сбор гуманитарной помощи продолжается. В Добринском районе проводят масштабную работу по оказанию помощи военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции. Все поступающие обращения, просьбы рассматриваются незамедлительно.