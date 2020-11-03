Новые ограничения из-за COVID-19 в Липецкой области с 5 ноября. Для тех, кому 65+

В Липецкой области внесли изменения в постановление областной администрации, которое вводит дополнительные меры по защите населения в связи с угрозой распространения коронавируса.

К уже имеющимся ограничениям добавлено еще одно – оно касается граждан в возрасте 65 лет и старше. С 5 по 18 ноября включительно они обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту жительства, месту пребывания или фактического нахождения.

Исключения действуют в случаях обращения за медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью.

Также разрешается передвижение к ближайшему магазину, выгул домашних животных и вынос отходов до ближайшей мусорки.

Ранее с такими рекомендациями выступил главный санитарный врач региона Владимир Бондарев.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам органов власти, организаций и индивидуальных предпринимателей, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения.

Также постановление обязывает работодателей перевести на дистанционную работу (если она возможна по роду деятельности) максимальное количество работников. Раньше этот пункт носил рекомендательный характер.

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