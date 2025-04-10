Новый мост: из металла в бетон. В Пушкино начали строительство моста через реку Плавицу

В селе Пушкино строится бетонная переправа через реку Плавицу. Работу ведут специалисты Липецкого ДСУ-7 в рамках региональной госпрограммы «Развитие транспортной системы Липецкой области».

Село Пушкино с противоположным берегом реки Плавицы всегда связывали мосты. Поначалу они были деревянными, но их регулярно сносило половодьем. Затем появился небольшой металлический мост, а с открытием в селе Большая Отрада животноводческого комплекса построили более основательную, тоже металлическую переправу. Однако бывали годы, когда уровень вешних вод поднимался выше неё не менее, чем на метр. В это время и людям, и технике приходилось использовать затратные как по времени, так и по расстоянию объездные пути. И вот теперь для старого металлического моста наступил обратный отсчет.

Глава Пушкинского сельсовета Нина Демихова сообщила, что новый мост должен обеспечить бесперебойное транспортное сообщение между селом Пушкино и деревнями Заря, Веселовка и Большая Отрада, в которых на сегодня проживает около четырехсот человек. Кроме этого, в Б. Отраде расположен крупный свинокомплекс и фельдшерско-акушерский пункт, база крупного фермерского хозяйства, с «того берега» возят в школу ребятню.

Общая длина нового мостового перехода вместе с подходами составит 415 метров, проезжая часть — девять метров. Также проектом для селян предусмотрены пешеходные дорожки по 2,25 метра каждая, отделенные от проезжей части барьерно-перильным ограждением. Мост будет иметь четыре капитальные бетонные опоры, на которые сначала уложат балки, а затем и прочное асфальтобетонное покрытие. Не забыли про экологию и сбережение окружающей среды. Для того чтобы грязь и остатки горюче-смазочных материалов от проходящей техники не попадали в реку, строители смонтируют систему специальных водостоков. Все то, что дождевая или талая вода будет смывать с проезжей части, будет по специальным желобам подаваться к локальным очистным сооружениям. И, лишь после того как вода при помощи ряда технологических процессов полностью избавится от вредных примесей, ей откроют путь в реку. Сам мост будет смотреть свысока на своего металлического собрата. Новые подъездные пути к бетонному путепроводу станут почти на шесть метров выше ныне существующих.

Фирма-подрядчик ДСУ-7 хорошо известна жителям нашего района. Пять лет назад липчане капитально ремонтировали мост через реку Плавицу в районе села Демшинка. Нареканий в их адрес по поводу качества работ не было ни тогда, ни сейчас. Всеми процессами руководил инженер организации Александр Бова.

На этот раз перед мостовиками стоит более масштабная задача: не отремонтировать, а заново построить мост. Район — тот же, река — та же самая, только сельсовет другой и объект намного сложнее в инженерном исполнении. Мастер строительно-монтажных работ рассказал о том, что уже сделано на предварительном этапе.

— С начала года нами залиты бетонные основания под крайние — первую и четвертую опоры, — сказал он, — забиты сваи под остальные опоры и установлены так называемые шпунты Ларсена. Они обеспечивают устойчивость склонов и предотвращают размывание берегов. Необходимое количество песка и щебня мы загодя завезли на место работ, сейчас подвозим и складируем небольшие металлоконструкции и бетонные заготовки. Совсем скоро на двух берегах реки Плавицы увеличится количество техники и рабочих в ярких спецовках, а наше строительство войдет в активную фазу.

Сдача нового моста намечена на четвертый квартал 2026-го года. «ДВ» будут следить за возведением переправы, знакомя читателей с его основными моментами.

«В регионе уделяется большое внимание строительству и реконструкции мостов. Мы ежегодно увеличиваем финансирование этих проектов, что повышает безопасность движения», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.