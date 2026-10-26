Распоряжение председателя Совета депутатов Добринского муниципального округа №19-р от 23.10.2026г., п.Добринка.

О созыве внеочередной семнадцатой сессии Совета депутатов Добринского муниципального округа Липецкой области Российской Федерации первого созыва

Созвать внеочередную семнадцатую сессию Совета депутатов Добринского муниципального округа первого созыва 28 октября 2026 года в 10.00 часов в Большом зале заседаний администрации Добринского муниципального округа с повесткой дня:

1.О внесении изменений в структуру администрации Добринского муниципального округа Липецкой области Российской Федерации.

Пригласить на сессию главу Добринского муниципального округа, депутатов областного Совета депутатов от округа, заместителей главы администрации округа, начальников управления и отделов администрации округа, руководителей правоохранительных органов, председателя Молодёжного парламента, председателя Общественной палаты, руководителей организаций и сельхозпредприятий, представителей средств массовой информации.

Председатель Совета депутатов Добринского муниципального округа С.С.Григорьев