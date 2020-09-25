Областные начальники МЧС и УГПСС посетили Добринский район

Добринский район с рабочим визитом посетили начальник ГУ МЧС по Липецкой области Василий Разумнов и начальник Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области Сергей Астахов.
Глава района Сергей Москворецкий посетил вместе с ними пожарно-спасательную часть №18 п. Добринка и районную ЕДДС.
Они проверили работу пожарно-спасательных постов района, осмотрели служебные помещения, автомобили, находящиеся на боевом дежурстве, оценили готовность личного состава к оперативному выезду с применением сил и средств, а также техническое вооружение подразделений.
На территории пожарно-спасательной части №18 п. Добринка поздравили 11-летнюю Надю Шеховцову. С работой «На страже» девочка победила в конкурсе детского рисунка, посвященного 30-летию со дня образования МЧС России.
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Наш район с рабочим визитом посетили начальник Главного управления МЧС по Липецкой области, полковник внутренней службы Василий Сергеевич Разумнов и начальник Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области Сергей Вячеславович Астахов. Вместе с ними посетили пожарно-спасательную часть № 18 п. Добринка и районную ЕДДС, проверили работу пожарно-спасательных постов района. Там осмотрели служебные помещения, автомобили, находящиеся на боевом дежурстве, оценили готовность личного состава к оперативному выезду с применением сил и средств, а также техническое вооружение подразделений. На территории пожарно-спасательной части №18 п. Добринка поздравили 11-летнюю Надю Шеховцову. С работой «На страже» девочка победила в конкурсе детского рисунка, посвященного 30-летию со дня образования МЧС России.