14 сентября 2025 года – выборы депутатов Совета депутатов Добринского муниципального округа Липецкой области Российской Федерации первого созыва

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЖЕРЕБЬЕВКИ

Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Добринские вести» (свидетельство о регистрации средства массовой информации №ТУ48-00300 от 04.12.2014 г.) информирует о проведении 18 августа 2025 года в 13.00 часов жеребьевки по определению дат, мест на полосе и иных условий публикации в газете «Добринские вести» на платной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов при проведении выборов депутатов Совета депутатов Добринского муниципального округа Липецкой области Российской Федерации первого созыва, назначенных на 14 сентября 2025 года.

Жеребьевка пройдет по адресу: Липецкая область, Добринский район, п. Добринка, ул. Октябрьская, 43 (2-й этаж, кабинет главного редактора).

Регистрация участников – с 12.30 часов.

В жеребьевке могут участвовать зарегистрированные кандидаты или лица, уполномоченные зарегистрированными кандидатами участвовать в жеребьевке: доверенное лицо зарегистрированного кандидата, уполномоченный представитель по финансовым вопросам зарегистрированного кандидата. Лицам, участвующим в жеребьевке, необходимо иметь при себе документы, подтверждающие правовой статус и удостоверяющие личность.