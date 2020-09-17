Объявления в газете «Добринские вести» | №38 от 17.09.2020

ПРОДАЮТСЯ

ДОМ в п. Добринка, ул. Правды, д. 12/2. Тел. 8-999-401-90-70.

в п. Добринка, ул. Правды, д. 12/2. Тел. 8-999-401-90-70. КВАРТИРА в Петровском. Тел. 8-999-879-80-27.

в Петровском. Тел. 8-999-879-80-27. КВАРТИРА 2-комн. в центре. Тел. 8-904-682-53-57.

КВАРТИРА 3-комн. в центре. Тел. 8-920-522-27-14.

3-комн. в центре. Тел. 8-920-522-27-14. КОРОВА. Тел. 8-952-592-84-95.

Тел. 8-952-592-84-95. КОРОВА 1-м отелом. Тел. 8-920-241-22-67.

1-м отелом. Тел. 8-920-241-22-67. ТЕЛКА , отел в марте. Порода — симментал. Тел. 8-905-043-65-92.

, отел в марте. Порода — симментал. Тел. 8-905-043-65-92. ТЕЛОЧКА (2 мес.), СЕНО в рулонах (350 кг). Тел. 8-904-280-20-27.

Тел. 8-904-280-20-27. КОЗОЧКИ, 6 месяцев, на завод. Тел. 4-83-23.

Продаются дрова колотые. Тел. 8-902-726-07-44.

Воронежский оконный завод предлагает: пластиковые окна; двери;

балконы и лоджии; жалюзи и рулонные шторы; алюминиевые конструкции.

Гарантия 7 лет. Качественный монтаж. Замер, монтаж, демонтаж, доставка — бесплатно. Наш адрес: ул. М. Горького, 2а. Тел. 8 (47462) 2-27-86, 8-906-684-04-58.

Компания «ТМК» ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ, ЖАЛЮЗИ от производителя по низким ценам

Тел. 8-930-160-49-09 п.Добринка, ул. Октябрьская, д.32.

ВОРОТА (дешево). Тел. 8-920-500-09-17

Металлопластиковые окна от эконом- до элиткласса. Честная цена! Тел. 8-920-249-21-62.

Продаются бычки голштинской породы. 250 руб./кг. Возраст от 2-х недель до месяца. Тел. 8-920-511-59-82.

НОВЫЙ МАРШРУТ

С 25.07.2020 г. открыт новый маршрут №3294 «Воронеж-Добринка».

Отправление с центрального автовокзала г. Воронежа — 6.30.

Отправление с автостанции Добринка — 15.00.

Ежедневно. Маршрут следует через Грязи, Усмань.

Стоимость билетов:

Добринка-Воронеж — 300 руб.,

Добринка-Грязи — 120 руб.,

Добринка-Усмань — 150 руб.

Тел. для связи: 8-900-947-61-70, 8-952-540-17-17.

АРЕНДА

Администрация Добринского муниципального района Липецкой области сдает в аренду свободные нежилые помещения:

— по адресу: Липецкая обл., п. Добринка, ул. Октябрьская, д.43 на втором и первом этажах;

— по адресу: Липецкая обл., п. Добринка, ул. М. Горького, д.1 (здание бывшего МУП «Бытовик») на втором и третьем этажах.

Расчет арендной платы зависит от вида использования помещений.

Дополнительная информация по телефонам:

8 (47462) 2-29-29, 2-15-07.

СДАЮ

Срочно сдается меблированная 1-комнатная квартира в г. Воронеже. Тел. 8-919-163-82-03.

РАБОТА

В МБОУ СШ п. Петровский срочно требуются:

– оператор газовой котельной,

– дворник.

Справки по телефону 8 (47462) 4-53-48.

УСЛУГИ

Ремонт холодильников, стиральных машин, пылесосов. Быстро, с гарантией. п. Добринка.

Тел. 2-22-27, 8-904-699-92-07.

Ремонт холодильников, стиральных машин. Тел. 8-929-017-43-42.

Ремонт стиральных машин, холодильников. Тел. 8-909-231-65-66.

Привезу песок, щебень. Тел. 8-905-179-58-17.

Привезу землю, глину, песок. Тел. 8-919-168-12-04.

Привезу песок, щебень, землю, глину, перегной. Доставка быстро. Тел. 8-904-299-76-35.

26 сентября, с 9.00 до 11.00, Кировская фабрика принимает обувь в ремонт по адресу: п. Добринка, около торгового центра. Предоплата.

Привезу землю, глину, перегной. Тел. 8-909-218-06-01.

КУПЛЮ

Куплю коров, лошадей, быков, свиноматок любого возраста. Дорого. Тел. 8-910-742-29-97, 8-980-261-64-88.

Скупаю лошадей, коров, телок, овец, хряков, вынужденный забой. Тел. 8-904-681-12-53, 8-905-179-65-80.

КУПЛЮ МЯСО (говядину). Тел. 8-905-682-25-49.

Куплю мясо быков, коров. Тел. 8-950-809-23-19.

Куплю пух-перо гусиное (старое, новое), рога. Тел. 8-996-297-00-53.

Покупаем дорого: перины, подушки, пух, перо (гусь, утка), свежее перо дороже. Тел. 8-903-470-46-42.

Куплю лошадей, коров, овец, коз, хряков. Тел. 8-915-556-57-39, 8-920-531-98-57.