Вопреки всем предрассудкам 50 лет назад Александр и Александра ПЕРОВЫ день своей свадьбы отметили 1 Мая.

Сейчас золотые юбиляры проживают в Березнеговатке, до того много лет — в Студёнке, откуда глава семейства родом, а его супруга — из соседней Лебедянки. Хотя вроде, как говорится, недалеко отбились по месту жительства (один колхоз имени Ленина), но, по словам юбилярши, она не знала вовсе Александра до своих лет 16-17. «Виной» всему разница в возрасте: жених старше на 6 лет.

Зато он, работая вместе с одноклассниками после восьмилетки плугочистом, хорошо знаком был с её родителями, особенно папой, так как дом Малыхиных (её девичья фамилия) стоял в Лебедянке самым крайним к мехмастерской, где все и собирались по утрам на наряд и там же ремонтировали технику.

— Помню летом, чуть свет, какая-то девчонка рядом с мастерской каждое утро кричала корове: «Белая, куда пошла!», — вспоминает Александр Васильевич и в шутку добавляет: — Я тогда смеялся: «Громкоголосая — кому достанется!?». Оказалась моей.

10-летней Шурочке, самой старшей в семье (сестра и брат на 5 и 8 лет младше), было не до смеха: каникулы, хочется поспать, а её поднимали ни свет ни заря пасти корову, поскольку в стадо, как и многие другие земляки, отправляли её лишь после Петрова дня (12 июля, середина лета), чтобы поменьше платить пастухам, точнее, половину. Большим достатком похвастаться Малыхины не могли, вот и экономили.

Хоть маме девочки Марье Петровне и было жалко дочку, но хозяином в доме являлся свёкор, он и командовал всеми. Правда, подросшие внуки потом с теплотой станут вспоминать своего рано овдовевшего деда-фронтовика Андрея Тимофеевича: он и приглядывал за ними, и обед готовил, и уму-разуму учил, пока родители с утра до ночи в поле. Вредных привычек не имел, разве что табак нюхал.

— Детство, что моё, что у мужа, не было беззаботным, — рассказывает Александра Ильинична, — я корову во время полуденной жары домой пригоняла, а сама на велосипеде ехала помогать маме на свёклу — полоть или раздёргивать. В четыре вечера возвращалась обратно и до восьми вновь пасла корову. Представляете, как она мне летом надоедала! Иногда я даже засыпала на лугу. Хорошо соседки присматривали за моей кормилицей, будили меня, когда совсем далеко отошли… А у моего Александра и вовсе отец с фронта вернулся инвалидом, долгими месяцами лечился в больнице, так что основная часть мужской работы легла на их с мамой и старшим братом плечи. С 9 лет муж начал работать в колхозе, нанимался пасти телят на летних каникулах, чтобы подработать на обновку к школе. Даже учительница их с братом на линейке похвалила: «Вот Перовы — молодцы, сами себе наряд справили!». Жаль только, что те годы никто не засчитал в его трудовой стаж.

А познакомились нынешние юбиляры, как и многие другие, в Лебедянском сельском клубе, где до фильма и после него обязательно были танцы. Только что отслуживший в армии Александр несколько раз пригласил Шурочку потанцевать. Она к тому моменту трудилась на Добринской швейной фабрике и на выходной приехала домой. Признаётся, что кавалер показался ей очень взрослым, и, чтобы новый ухажёр не вызвался провожать, она «предусмотрительно» с подружкой сбежала пораньше. Да ещё пошла не домой, а в сторону, где жила подруга. Правда, не рассчитала, что в принципе заочно кавалер её знает давно и уж тем более место, где она живёт. Поэтому, не делая никаких лишних шагов, он направился прямиком ждать её к дому (от клуба до него рукой подать).

— Я даже испугалась, увидев его, — вновь рассказывает А.И. Перова. — «Кто-то из девчонок сказал», — подумала в тот раз.

Но тут вышел папа невесты и громко позвал её домой. В его понимании позднее 11 ночи никто не должен из дома выходить. Никакие танцы после кино отца не волновали. Зато сердобольная мама Шурочки столько раз подводила часы, чтобы отец, проснувшись, не заподозрил, что кто-то из его детей загулялся. (А после надо было хозяйке не забыть вновь вернуть стрелки обратно, дабы самой не проспать утром).

Встречаться постоянно молодые стали лишь через два года. За это время Александра уехала в Липецк, отучилась на плиточницу, трудилась на стройке. Девчата уже знали, какой дом для них строится, где им выделят жильё.

— Меня из колхоза не отпустили в город, — вспоминает Александр Васильевич, — чтобы не было обидно, дали новый трактор.

Потом на разном виде транспорта Перову доводилось трудиться: автобус, комбайн, бензовоз… Ну а трактор — основной вид деятельности. Стаж — 42 года.

Вернулась на малую родину и Шурочка. Молодожёны назначили день свадьбы на 1 Мая 1973-го, не считаясь со всякими приметами: кто в мае женится, тот всю жизнь мается.

Очень удивительная дата, если посмотреть на календарь того года: вторник.

— Зато это был выходной, как и сейчас, — объясняет Александра Ильинична, — и приходился он на Святую Седмицу, накануне Красной Горки. А свадьбы перед ней всегда считаются счастливыми.

Погода на торжество удалась. Плясунов тоже много было, так что свадьба весело отгремела. Золотые юбиляры помнят, что им на свадьбу 113 рублей наложили, остальное — подарки в виде жаккардовых покрывал, отрезов на платье… Невеста свадебный наряд шила у прежних коллег в Добринке, а её мама из Москвы привезла фату с туфлями.

— Она выбирала по своему вкусу и прежней моде, — признаётся Александра, — мне туфли не понравились: какие-то курносые были, а тогда уже «лодочки» вошли в моду. Да куда деваться?

Проживали в Студёнке вместе со свекровью, свёкра к тому времени не стало. Винадора Михайловна, добрейшей души человек, ни разу (!) в жизни не сказавшая скверного слова, а не то что матерного, считала невестку уж больно маленькой и худенькой и подкармливала «верхушечками» (специально для неё снимала сливочки с молока)…

За 50 лет вспоминается бесконечная работа и дома, и в колхозе. Хозяйка за свой самоотверженный труд имеет правительственную награду — медаль «За трудовое отличие». Александр и Александра признаются, что счастливыми считают дни, когда они стали родителями, гордятся сыном и дочерью. Сын награждён медалью «За отвагу на пожаре», дочь также имеет множество почётных грамот и дипломов, в том числе Всероссийского уровня. Четверо внуков тоже радость бабушки и дедушки.

Мы, дети, очень благодарны вам, мама и папа, за счастливое детство. Самые лучшие игрушки, новые велосипеды, поездки в цирк и зоопарк, не считая сладостей, привозимых из столицы и Воронежа с Липецком, — всё это было у нас первых в сравнении с соседскими ребятишками.

За столько времени Александру и Александре пришлось пережить вместе и радость, и печаль. И, тем не менее, они радуются каждому дню. Хозяйка по-прежнему увлечена своими любимыми цветами, какие благоухают и в палисаднике, и на различных подставках в доме. А глава семейства не выпускает из рук всевозможные энциклопедии, особенно по истории и географии. Разгадывание кроссвордов — его любимое хобби.

Дорогие наши, низкий поклон вам за всё. Огромное спасибо за теплоту сердец, бесконечное гостеприимство и заботу о нас. Живите долго!

Дочь, сын, зять, внуки.