26 февраля в Добринском районе завершился второй тур муниципального этапа конкурса “Учитель года”. Напомним, что по итогам первого этапа соревноваться за победу продолжили три педагога:

Лузанова Ольга Николаевна, учитель математики МБОУ «Гимназия имени И.М. Макаренкова» с. Ольговка,

Есина Анастасия Владимировна, учитель иностранных языков МБОУ СШ п. Петровский,

Матыцина Ирина Александровна, учитель биологии МБОУ «Лицей №1» п. Добринка.

Во втором туре конкурсанты провели мастер-класс, по итогам которого победителем конкурса признана учитель математики гимназии с. Ольговка Ольга Николаевна Лузанова.

Теперь ей предстоит представлять Добринский район на областном этапе конкурсе «Учитель года – 2021».