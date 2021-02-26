26 февраля в Добринском районе завершился второй тур муниципального этапа конкурса “Учитель года”. Напомним, что по итогам первого этапа соревноваться за победу продолжили три педагога:
- Лузанова Ольга Николаевна, учитель математики МБОУ «Гимназия имени И.М. Макаренкова» с. Ольговка,
- Есина Анастасия Владимировна, учитель иностранных языков МБОУ СШ п. Петровский,
- Матыцина Ирина Александровна, учитель биологии МБОУ «Лицей №1» п. Добринка.
Во втором туре конкурсанты провели мастер-класс, по итогам которого победителем конкурса признана учитель математики гимназии с. Ольговка Ольга Николаевна Лузанова.
Теперь ей предстоит представлять Добринский район на областном этапе конкурсе «Учитель года – 2021».