В парке Победы с. Паршиновка установлены мемориальные доски в честь героев СВО

Этим хмурым октябрьским днем в парке Победы, что в центре села Паршиновка, было, пожалуй, не менее многолюдно, чем в дни празднования 9 Мая. Взрослые и дети стекались к памятнику погибшим воинам-землякам со всех концов села. У многих в руках букеты осенних цветов.

На церемонию открытия мемориальных досок участникам СВО пришли практически все жители Паршиновки.

Как это бывает в любой деревушке, все здесь хорошо знают друг друга. Помнят еще мальчишками и тех, ради кого проводилось нынешнее мероприятие, — героев СВО, отдавших свои жизни ради мирного неба над головой.

Школьники пришли почтить память героев СВО.

Николай Бондаренко, Виктор Ширяев, Сергей Какоткин — имена этих мужественных парней теперь навечно внесены в списки защитников Отечества Каверинского сельсовета. Посвященные им мемориальные доски размещены на стеле, входящей в общий комплекс памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Средства на ее возведение выделили местные предприниматели: Дмитрий Болдин, Василий Стрельников, Иван Макашов, Антон Донских, Александр Гнездилов.

Вместе с каверинцами, родными и друзьями погибших в ходе специальной военной операции ребят почтить память защитников Родины приехали заместители главы районной администрации Олег Малыхин и Галина Демидова, представитель Добринского военкомата, участник СВО Иван Ковыльников.

Перед собравшимися также выступили настоятель храма Николая Чудотворца в с. Паршиновка о. Геннадий Голиков, заместитель директора по ВР Талицкой средней школы Татьяна Васнева, глава Каверинского сельского поселения Игорь Паршинцев. Школьники читали стихи. У каждого выступавшего красной нитью проходила мысль: мы гордимся вами, земляки!

От имени семей погибших воинов выступила Ольга Муравлева, мама героически погибшего гвардии капитана Николая Бондаренко. Эта женщина, мужественно переносящая выпавшее на ее долю испытание, от лица других матерей высказала пожелание, чтобы как можно скорее пришла долгожданная Победа, ради которой не пожалели своих жизней наши ребята.

… С воздвигнутой у памятника павшим воинам-землякам стелы упало покрывало. На мемориальных досках фотографии молодых ребят, которые уже в наши дни своей жизнью и героической гибелью доказали: нынешнее поколение защитников Родины — достойные продолжатели подвигов их дедов и прадедов, отстоявших независимость нашей страны в годы Великой Отечественной войны.

К мемориалу ложатся живые цветы как дань памяти и уважения к этим мужественным людям.

КАК СТАНОВЯТСЯ ГЕРОЯМИ

БОНДАРЕНКО Николай Валерьевич (1.11.1993 — 8.08.2023)

Профессиональный военный, десантник. Гвардии капитан Николай Бондаренко 8 августа 2023 года, выполняя боевую задачу в районе н.п. Клещеевка, попал под ракетный удар. Несмотря на опасность, продолжал координацию и управление подразделений воинской части на пункте управления. Героически погиб, до конца исполнив свой воинский долг.

За проявленные мужество, отвагу и самоотверженность награжден медалью «За воинскую доблесть» II степени, медалью Суворова, орденом Мужества (посмертно).

ШИРЯЕВ Виктор Николаевич (18.11.1982 — 13.03.2024)

Уроженец с. Паршиновка. На военную службу был призван в рамках частичной мобилизации в октябре 2022 года.

За отличную службу получил звание младшего лейтенанта. Был назначен командиром взвода противотанковых войск. 13 марта 2024 года при выполнении боевой задачи попал под минометный обстрел противника. Героически погиб при выполнении воинского долга в н.п. Терны.

За самоотверженность, мужество и отвагу в ходе прохождения службы награжден Георгиевским крестом IV степени и орденом Мужества (посмертно).

КАКОТКИН Сергей Николаевич (4.10.1994 — 30.07.2024)

Уроженец с. Паршиновка. Был призван на военную службу в самом начале объявленной частичной мобилизации.

Героически погиб при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине.

Кто как не мамы могут лучше всего рассказать о своих сыновьях. Ведь это они воспитали их достойными мужчинами, не пожалевшими своей жизни за Родину. Мы встретились с каждой из них незадолго до памятного события — открытия мемориальных досок, посвященных их детям. Разговор был непростым (слишком остра еще боль потери), но необходимым для того, чтобы понять, как простые сельские мальчишки становятся героями…

МАЛАЯ РОДИНА ЕГО НЕ ОТПУСКАЛА

В многодетной семье Ширяевых Виктор был по возрасту четвертым. Мама Любовь Алексеевна всю жизнь работала дояркой, ныне покойный папа Николай Антонович — трактористом. Супруги дали жизнь одиннадцати (!) детям. К сожалению, сегодня их осталось лишь шесть.

Жили дружно: старшие дети присматривали за младшими. Родители держали большое хозяйство. Ухаживали за ним всей семьей, без скидок на возраст. Что такое ответственность — младшие Ширяевы знали с детства и рано становились самостоятельными людьми.

Вот и Виктор после 9 класса уехал в Липецк учиться на сварщика. Да так и остался в городе. Отслужил в армии, завел семью, в последнее время работал на НЛМК. Но родное село, по словам Любови Алексеевны, всегда притягивало сына. Он часто приезжал на малую родину, чтобы отдохнуть душой от городской суеты, помочь родным с хозяйственными делами. По словам супруги Людмилы, практически все выходные муж проводил в деревне. Он не умел сидеть без дела, постоянно что-то мастерил, ремонтировал, строил. Даже прописан был не в городской квартире, а в селе, поэтому повестку из военкомата Виктору вручили в Паршиновке.

Не передать словами материнскую боль. Любовь Алексеевна Ширяева у мемориальной доски, посвященной ее сыну Виктору.

— Я всегда на зиму уезжаю к дочке в город, — продолжает Любовь Алексеевна. — Помню, Виктор со снохой Людмилой пришли к нам с тортом. Оказалось, попрощаться. Настроение у сына было хорошее, сказал: «Не волнуйся за меня, мама». Он всегда был таким: раз надо идти, то шел.

На открытие мемориальной доски из Липецка приехала семья Виктора Ширяева: жена Людмила, дети Сергей и Виктория.

Несмотря на то что сам он много лет назад уехал жить в город, душой оставался на своей малой родине. Отсюда же и ушел на СВО.

— На СВО мы его провожали всей семьей, — вспоминает Людмила Ширяева. — На прощанье сказал: «Я обязательно вернусь…».

Благодаря своему открытому характеру, коммуникабельности и веселому нраву Виктор Ширяев всегда был в окружении людей — душа компании. На фронте такие люди ценятся особенно. Они и боевой дух товарищей поддержат, и все вокруг себя обустроят.

Любовь Алексеевна мало что знает о службе сына: на трудности тот никогда не жаловался. Не очень откровенничал он о боевых буднях и с супругой.

Виктор дважды приходил в отпуск, последний раз — в феврале этого года. Практически все это время провел с семьей. Лишь съездил в Мазейку к семье сослуживца: тот попросил передать родным его награду.

— Уже после отъезда муж решил нам с дочкой сделать подарок к 8 Марта, — продолжает Людмила. — Настоятельно просил, чтобы мы с ней купили от него себе золотые колечки. Напоминал об этом при каждом телефонном разговоре. Его просьбу мы выполнили. Такая вот память осталась…

Последний разговор с супругом у Людмилы был 11 марта. Говорили долго, будто чувствуя, что в последний раз. А 13-го он погиб.

Виктор — единственный из трех погибших земляков, кто похоронен на кладбище в с. Паршиновка. Один из братьев сказал, что таким было его завещание: «Если со мной что случится, похороните рядом с отцом».

Попрощаться с Виктором Ширяевым пришло практически все село, хоронили его с воинскими почестями.

У героя остались сын Сергей и дочь Виктория, которые очень гордятся своим отцом. Вместе с многочисленными родственниками они были и на открытии мемориальной доски в его честь.

ОН РОС ДЕРЕВЕНСКИМ

4 октября нынешнего года Сергею Какоткину исполнилось бы тридцать лет. Он был самым молодым из троих земляков, погибших на СВО. Поэтому биография его не так богата событиями. Молодой человек не успел создать свою семью, жил с родителями.

После службы в армии Сергей Какоткин вернулся в родную Паршиновку. А когда началась СВО одним из первых ушел на защиту Отечества.

Сергей был младшим из четверых детей Какоткиных. Рос трудолюбивым, добрым парнишкой. От отца Николая Васильевича, который трудится трактористом, унаследовал любовь к технике и земле. Еще школьником мог починить даже сложную поломку.

Окончив девять классов, поступил в Добринское училище, где получил профессию механизатора. Отслужил в армии. Устроился на работу в КФХ «Аренда». Односельчане знали Сергея как доброго, отзывчивого и очень трудолюбивого парнишку.

Ольга Алексеевна Какоткина — мама четверых детей. Сын Сергей был самым младшим в семье, ее надеждой и гордостью.

По воспоминаниям мамы Ольги Алексеевны, Сережа очень любил свою деревню и ни за что не променял бы ее на город. У него здесь было много друзей, люди к нему тянулись. Мечтал когда-нибудь построить в Паршиновке свой дом.

Сергей получил повестку в первые дни после объявления частичной мобилизации. Провожая сына, Ольга Алексеевна и подумать не могла, что они уже не увидятся вновь, а для земляков ее мальчик станет примером мужества и отваги, потому что не прятался за спины товарищей, а до конца выполнил свой воинский долг.

ГРЕЗИЛ О ДЕСАНТЕ

Отец Коли Бондаренко умер рано, когда мальчишке было всего 14 лет. Его становление и взросление проходили с отчимом Иваном Дмитриевичем Муравлевым. Это был известный в селе человек, настоящий патриот, который приложил много усилий к тому, чтобы в селе были свои хоккейная и футбольная команды. Коля, глядя на него, увлекся спортом, готовил себя к воинской службе: бегал по утрам перед школой по дороге на Талицкий Чамлык.

Николай Бондаренко с детства мечтал стать военным. Еще будучи школьником, прыгал с парашютом и готовил себя к службе в ВДВ. Мама всегда поддерживала сына в его устремлениях. На последнем курсе Рязанского военного училища Николай создал свою семью. У него с Екатериной родился сын, который наверняка вырастет человеком, достойным памяти своего отца.

Некоторые водители останавливались, чтобы подвезти паренька: «Ты что, от автобуса отстал?».

Отчим был десантником. И день 2 августа стал их общим праздником. Даже после смерти супруга и гибели сына Ольга Петровна Муравлева свято хранит семейную традицию: на флагштоке перед домом трепещется на ветру флаг ВДВ.

— Не удивительно, что сын с детства грезил о службе в Десантных войсках, — рассказывает его мама. — У него для этого были все задатки. И, прежде всего, пример отчима. Иван брал нас всех (даже девочек) на прыжки с парашютом, Коля ездил с ним стрелять на полигон…

Словом, сын рос настоящим мужчиной: брал на себя всю тяжелую работу по хозяйству, в меру своих сил опекал родных. А как бережно, на зависть ее подругам, относился к своей сестренке Вике (она на два года младше): водил ее в кино, руку подавал, когда из автобуса выходила…

А еще у Николая были способности к математике, он хорошо играл в шахматы. Все это позже пригодится ему в годы учебы в военном училище.

Так получилось, что в год окончания школы не было набора в десантное училище. Поэтому юноша поступил в строительный техникум.

Но от своей мечты не отказался: службу проходил в Иваново в Десантных войсках. Оттуда его направили на учебу в Рязань. Выдержав огромный конкурс, поступил.

— Это был один из самых счастливых дней в его жизни, — продолжает Ольга Петровна. — Учился с удовольствием, на трудности никогда не жаловался. Все у сына складывалось хорошо. На третьем курсе познакомился с будущей женой Катей. Перед окончанием училища они расписались и повенчались. Уехали по распределению в Уссурийск.

Ольга Петровна постепенно училась быть матерью офицера, хоть это и не так просто. Она редко виделась с сыном, но ее душу грела мысль, что Николай нашел свое призвание, у него крепкая семья, подрастает сын Володя.

Николай Бондаренко побывал в служебной командировке в Сирии и с первых же дней стал участником специальной военной операции на Украине.

— У Коли есть боевые медали, — рассказывает О. Муравлева. — Правда, он никогда не рассказывал, за что их получал, наверно, не хотел, чтобы лишний раз волновались. Ведь такие награды просто так не дают.

24 июля 2023 года Николай последний раз выходил на связь с родными. Он погиб 8 августа, попав под обстрел. Похоронен в Рязани, на Аллее героев. Посмертно его наградили орденом Мужества.

— Очень тяжело потерять сына, свою защиту и опору, — говорит Ольга Петровна Муравлева. — Но это был его выбор — служить Отечеству. И я горжусь им.