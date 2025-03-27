От них зависит чистота

Добринский участок ООО «Чистый город» занимается сбором твердых коммунальных отходов на территории всех сельских поселений. Корреспондент «ДВ» провел один день вместе со сборщиками мусора.

На сегодня в распоряжении предприятия три большегрузных автомобиля-мусоровоза, мощный бульдозер и три бригады. В каждой есть водитель и грузчики, которые опустошают контейнеры. За ними закреплена определённая территория. За смену каждая бригада выполняет два рейса — до полигона и обратно. Смена длится в среднем по 11 часов.

Сегодня мы сопровождаем по одному из маршрутов бригаду в составе водителя Владимира Попова, грузчиков Максима Пугачева и Сергея Басова. Им предстоит проехать через населенные пункты Петровского сельсовета (Николаевка, Новопетровка, Васильевка, Политотдел, п. Петровский) и часть улиц районного центра. Два других направления в этот день обслуживают водители Александр Бекетов и Николай Логинов вместе с грузчиками Петром Сурковым и Сергеем Сорокиным.

На каждом — ярко-желтая спецовка с логотипом предприятия. Хотя людей этой рабочей профессии можно узнать даже без спецодежды: прежде всего, по крепкому телосложению. Судите сами: один только пластиковый контейнер без мусора весит в среднем не менее 35 килограммов. Металлический еще тяжелее. Каждый день мусорщики опустошают до пятисот контейнеров.

Как рассказал начальник Добринского участка ООО «Чистый город» Михаил Долматов, за один рабочий день три бригады проезжают по территории Добринского района в среднем по 400 километров, привозя на центральный полигон для сбора ТКО 25 тонн твердых коммунальных отходов. В арсенале каждой бригады — совковые лопаты и метлы.

Приехав к очередной площадке, бригада работает практически на автомате. Владимир Попов останавливает мусоровоз возле контейнера, включает установку, вместе с Сергеем и Максимом выходит из кабины. Рабочие подкатывают очередной контейнер к машине, специальные захваты у загрузочной рамки цепляют бак и отправляют мусор в приёмную ванну. Затем коммунальные отходы с помощью несущей прессующей плиты подаются в бункер мусоровоза, там он прессуется за счёт выталкивающего щита.

Всё это фиксирует видеокамера, видео выводится на монитор в салоне, и сразу «картинка» в режиме реального времени отправляется в центральный офис. Также рабочие могут фотографировать контейнеры до момента уборки и после. Для подтверждения сделанного, так сказать. А то бывали случаи, когда в вышестоящую организацию в городе Грязи поступали звонки от жителей нашего района с жалобами на плохую работу коммунальщиков.

Контейнер возвращается обратно на стоянку, остатки мусора подбираются в мусоровоз. И так весь день. Работать нужно быстро, чтобы всё успеть.

В день нашей совместной поездки водителю и грузчикам везёт в плане чистоты: на большинстве площадок мусор не был раскидан вокруг контейнеров. Как отмечает М. Долматов, далеко не всегда это происходит из-за переполнения емкостей, мусорят сами люди. Каждая спецмашина за рабочую смену объезжает по 100 контейнерных площадок.

— Есть площадки, рядом с которыми люди живут культурно: пришли, крышку открыли, выкинули. Ты собрал все это быстро и уехал, — отметил водитель В. Попов, — время экономится. И таких большинство. Но бывают редкие исключения, когда жители окрестных домов набрасывают мусор вокруг контейнеров, он и лежит до нашего приезда.

Каждый мусоровоз приезжает выгружаться в районный центр на полигон ТКО. Перед выгрузкой — обязательный заезд на весы. В «Чистом городе» ведут строгий учет принятых для складирования отходов. На полигоне работает мощный гусеничный трактор С-100. Проследив за тем, что приемный бункер мусоровоза абсолютно пуст, Владимир Попов уезжает с места разгрузки. Машинист бульдозера Анатолий Сергеев начинает трамбовать привезенную массу.

Несколько лет назад в Добринке, Плавице и Талицком Чамлыке появились контейнеры для сбора пластиковых отходов. По мере их заполнения один из мусоровозов совершает специальный рейс по сбору пластика, который затем отвозит в Грязи на завод по переработке вторичного сырья.

Завершая небольшой экскурс по «мусорной теме», Михаил Долматов выразил благодарность жителям Добринского района за их ответственное отношение к сбору и предварительной сортировке твердых коммунальных отходов.

— Чистота — наше общее дело, — сказал он.