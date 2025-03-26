Отдал за други жизнь свою

Виктор Викторович Иванов — уроженец г. Усмань. Родился 6 ноября 1985 года. Но малой родиной героя стала талицкая земля, куда позже переехали Ивановы.

Здесь Виктор окончил школу, отсюда его призвали на службу в армию.

Демобилизовавшись, выбрал для себя самую мирную профессию — строителя.

В августе 2023 года добровольцем отправился на Украину, чтобы участвовать в специальной военной операции.

2 октября того же года в бою на Купянском направлении получил смертельное ранение, выполняя боевую задачу.

Погиб как герой.

Посмертно награжден орденом Мужества.

Славные сыны земли талицкой

Не один десяток таличан отправился в зону специальной военной операции. Кто-то по мобилизации, кто-то по контракту. Служат честно, самоотверженно. За спины товарищей не прячутся.

Жители сельского поселения — от мала до велика — знают поименно своих боевых односельчан. Ими гордятся, за них молятся, им помогают всем миром. А в местной школе редко на каком мероприятии не вспомнят их имена. Особенно сейчас, в Год защитника Отечества, в год, когда наша страна готовится отметить 80-летие разгрома немецко-фашистских захватчиков.

В школьном музее боевой славы собраны материалы не только о вкладе, который внесли талицкие жители в Великую Победу войны 1941-1945 годов, но и о наших современниках, на долю которых выпало это испытание — защитить мирное население от насилия воинствующей киевской хунты.

Одна из славных музейных страниц написана в честь орденоносца Виктора Викторовича Иванова.

Его жизнь была короткой, как вспышка молнии. И экспонатов в школьном музее об этом воине не так много. Но те, которые есть, дорогого стоят. Вот, к примеру, письмо Максима Владиславовича Бредихина — друга Виктора. Со школьной скамьи ребят связывали близкие, можно даже сказать, братские отношения. До последних дней Виктора они общались, перезванивались. Во время своих приездов в родное село друзья обязательно встречались. И тогда разговорам у костра конца-края не было…

Спустя некоторое время после гибели друга Максим написал письмо в школу, где они учились.

— Хочу, чтобы сегодняшние ребятишки знали, какой славный парень учился в их школе, — объяснил Максим этот свой шаг. — Вот с таких людей, как Виктор, и нужно брать пример.

А еще в музее школы собраны фотографии, рассказывающие о боевых буднях героя. Их тоже немного. И это неудивительно: ведь война для Виктора Викторовича Иванова продлилась чуть больше месяца…

В центре села, в сельском парке, где установлен мемориал в память о погибших воинах-участниках Великой Отечественной войны, в конце прошлого года появилась аллея памяти, где под развевающимся флагом России разместили портреты жителей Талицкого сельсовета, героически погибших при выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

Есть там и портрет Виктора Викторовича Иванова.

Третий сын — богатырь

Виктор родился, действительно, настоящим богатырем — 4200 граммов.

— Тогда УЗИ не делали еще, — вспоминает мама Виктора Вера Николаевна, — но я думала, если честно сказать, что дочка родится. По теории вероятности. Ведь два сыночка у нас с мужем уже были. Акушерка, принимавшая у меня роды, так таинственно произнесла, принимая новорожденного: «А это…» — и после короткой интригующей паузы закончила — «мальчик». Так мой младшенький на свет появился.

Имя ребенку дали уже дома. Родители обратились к старшим сыновьям Петру и Роману:

— Ребятишки, как назовете братика?

И те, долго не раздумывая, ответили:

— Витя…

И мама, и папа были счастливы.

— Три сына — моя надежда и опора, — с гордостью отвечал на поздравления сослуживцев и соседей глава семейства Виктор Павлович.

Знакомые семьи Ивановых судачили: мол, непросто будет поднимать ребятишек: и материально трудно, да и воспитать троих пацанов нелегко, с девочками-то попроще было бы…

Вера Николаевна этих опасений не разделяла:

— Может, потому что сама я из большой семьи, шестеро нас было у родителей. Все нормальными людьми выросли.

И оказалась права. Мальчишки росли покладистыми, старшие во всем помогали родителям, с удовольствием за Витюшкой приглядывали, нянчились с ним.

В 89-м году молодая семья решила переехать на постоянное место жительства в Талицкий Чамлык.

— Здесь и родители мои, и все братья-сестры, — объясняет это решение В.Н. Иванова. — Мы же тогда решили свой дом строить, я была уверена, что родня поможет.

Так всё и вышло. Просторный дом возвели рядом с родительским.

Школьная счастливая пора

Здесь, в Талицком Чамлыке, Витя и в школу пошел. Сказать, что учился он с большим усердием, нельзя. Но и хлопот родителям больших не доставлял. Учителя любили добродушного мальчика-весельчака.

— Это был ребенок-праздник, — вспоминает своего воспитанника Т.В. Васнева, нынешний заместитель директора школы. — Добрый, отзывчивый. Мне кажется, у него и плохого настроения никогда не было.

А еще все учителя отмечали большое трудолюбие паренька. Ни один субботник или трудовой десант школьников не проходил без его участия. Работал с огоньком, как говорится, заряжая своим бодрым настроением других.

— Я всегда обращала внимание на то, с каким удовольствием Витя участвовал в концертах, — продолжает рассказ Татьяна Валентиновна. — У него был хороший голос. Всегда пел на наших концертах. Делал это с таким воодушевлением, искренне! Что примечательно — любимыми его произведениями были песни патриотические, военной тематики. Они ему больше всего и удавались.

Оканчивать среднюю общеобразовательную школу Виктор не стал. После 9-го класса поступил в Липецкое профтехучилище №21.

Но и, выпустившись в большую жизнь, связи со школой, друзьями-одноклассниками, учителями не прекращал.

— Он же частенько домой приезжал, — продолжила свои воспоминания Татьяна Валентиновна. — С друзьями встречался, с учителями. Мимо меня никогда не проходил. Подбежит, обнимет, про школьную жизнь обязательно расспросит… Светлый, позитивный парень был. Вечная ему память…

И по профессии строитель, и по зову души

Свою трудовую биографию Виктор начинал во Владимирской области. Работал на пилораме, а подошло время службы в армии — отправился служить.

Попал в Железнодорожные войска. Конечно, там не обучали специальностям проводника или машиниста. В этих подразделениях перечень военных профессий очень широк: от ремонта, укладки путей до строительства мостов. Подобными видами работ и занимался наш земляк.

Дружба превыше всего! В этом Виктор был уверен на все 100.

А вот после службы решил вплотную заняться непосредственно строительством. Любил (и мог, что немаловажно!) дома возводить, сантехникой заниматься, отделочные работы выполнять. Не последнюю роль в этом решении сыграл брат Роман. На тот момент у него уже был свой строительный бизнес, и Виктор с удовольствием влился в него.

— Работа эта Витюше очень нравилась, — рассказывала мне его мама.

Мы встретились с ней в Талицком Чамлыке, в том доме, который она вместе с мужем построила много лет назад, где выросли три ее сына. И где теперь проживает одна.

Жизненная история этой женщины трагична: более 20 лет назад пропал без вести супруг (даже объявленный всероссийский розыск не помог), позже оборвалась жизнь старшего сына Петра, а теперь Вера Николаевна потеряла и младшенького…

— Витюшка нежный был, внимательный ко мне, ласковый, — женщина смахнула набежавшую слезу.

И после короткой паузы добавила, обведя рукой пространство вокруг себя:

— Всё в этом доме напоминает о нем. Они же с Петей и Ромой полностью ремонт внутри дома сделали своими ручками: и потолки, и стены, и полы. Кухонный гарнитур вмонтировали. Вон какую красоту сотворили… Даже крышу перекрывали без посторонней помощи кровельщиков.

Уютное, теплое местечко в гостиной сельского дома В.Н. Ивановой создано руками Витюши.Добрую память о себе оставил…

С моей (абсолютно непрофессиональной) точки зрения, действительно сделано всё классно. Стены выровнены — не подкопаться, декоративная штукатурка украшает их, гладкий потолок из гипсокартона со встроенными светильниками, а в простенке между окнами — рукотворный фальш-камин. Он — главное украшение гостиной комнаты.

— И вот эту полочку Витя смастерил своими руками, — указывая на изысканную поделку из металла и дерева, на которой расположились фотографии, отмечает Вера Николаевна.

Не только в дом, где вырос и где прошли его детство и юность, вложил Виктор свои силы, творческую смекалку, неуемную фантазию. Мама рассказала, что и липецкую квартиру, в которой он проживал со своей женой и дочкой Машенькой, сын отделал «под ключ», что называется. Собственными руками.

— Он все мог делать, — подытоживает Вера Николаевна. — Ручки золотые у него были.

Действительно, мастеровым парнем вырос Виктор. Жаль, что слишком мало времени выпало на его долю, чтобы сделать мир вокруг себя красивее.

В гостях у мамы. Вера Николаевна со своими сыновьями Виктором (в центре) и Романом.

Как гром среди ясного неба…

О своем решении пойти добровольцем в зону специальной военной операции младший сын сказал маме лично.

— Я в тот день приезжала в Липецк по делам, — вспоминает Вера Николаевна. — Уже с автовокзала позвонила Виктору. И он тут же примчался проводить меня. Как позже поняла, чтобы о своем решении сообщить…

Какие чувства испытала в тот момент мать, можно только догадываться. В первый момент не поверила. Вернее, не хотела верить.

Но твердые слова сына отрезвили:

— Я подписал контракт. Ухожу на СВО.

Всю дорогу до дома она не могла прийти в себя. Почему он решил сделать такой шаг? Вера Николаевна не находила ответа на этот вопрос. У сына всё, слава Богу, было хорошо: работа, семья, жилье, машину не так давно поменял на новую… Только бы жить, да радоваться.

Ответ на этот вопрос мать услышала позже, когда прощалась с сыном у военкомата.

— Мам, ну если ни я, ни другой, ни третий, то кто? — задал он ей тогда риторический вопрос, нежно обнимая за плечи.

И этим всё было сказано…

Может, отчасти на решении Виктора отправиться в зону специальной военной операции сказалось то, что на тот момент уже многие таличане находились на Украине, в том числе и самые близкие. Двоюродный брат Алексей, прошедший в свое время Чеченскую войну, тоже добровольцем отправился на передовую. «Что же я-то буду за спины других прятаться?» — обронил Виктор, прощаясь с матерью.

К защите Отечества готов!..

«Жду тебя, сынок, живым»

Такие слова мысленно каждый раз говорила мать, заканчивая разговор с сыном. Вслух боялась произносить их, чтобы не накликать беду. А она все равно пришла.

— Сынок мой на Купянском направлении воевал, а там было очень страшно, — вспоминает те тревожные дни и ночи Вера Николаевна.

Не стереть ей из памяти те моменты, когда она «прилипала» к экрану телевизора, чтобы услышать сводку Министерства обороны, когда ждала весточек от сына, когда вздрагивала при каждом телефонном звонке.

— Он часто звонил, — рассказывает мама. — Каждый раз успокаивал меня, говорил, что у них там тихо. Я очень хотела ему верить! Но мое материнское сердце подсказывало, что всё не так.

Гостиная В.Н. Ивановой увешена множеством фотографий её сыновей, большая часть из которых — фотографии Виктора, в основном — с украинской земли. И почти на всех фото он с обезоруживающей улыбкой. Я уверена — слал он их матери, пытаясь хоть как-то успокоить ее, мысленно сказать: «У меня всё хорошо».

Весточки с передовой получала и Т.В. Васнева.

— Я с нетерпением ждала сообщений от Виктора, — говорит педагог. — И каждый раз вздыхала с облегчением, когда получала их. Значит, жив-здоров.

Татьяна Валентиновна открывает страничку WhatsApp, пролистывает последние фотографии, которые Виктор прислал ей с Украины. Вот он за рулем автомобиля, укрытого маскировочными сетями, сосновыми ветками. Сам — в бронежилете, рядом — автомат.

Еще одна фотография сделана, очевидно, в какой-то лесопарковой зоне. Видны дорожки, вымощенные тротуарной плиткой, элементы детской площадки. Прекрасный солнечный осенний день, пронизанные яркими лучами стволы деревьев и пробивающееся сквозь сосновые ветви голубое-голубое, абсолютно мирное небо. И, если бы среди этого великолепия не стоял боец Виктор Иванов с автоматом наперевес, с закрытым маской лицом, в бронежилете, к которому прикреплена рация, можно было бы подумать, что это обычное место отдыха. И нет войны.

Но она была. И гибли парни. В одном из боев погиб и наш земляк Виктор Викторович Иванов. Погиб как герой, прикрыв собой товарищей. Об этом рассказали Вере Николаевне его боевые друзья.

Православие учит, что нет большей любви, чем положить жизнь за други своя. Господь лично это продемонстрировал: показал Свою величайшую любовь, отдав за нас Свою жизнь.

Наверное, Виктор не думал в тот миг смертельной опасности, что он делает этот шаг во имя любви, и уж тем более — что он совершает подвиг. Но он сделал этот шаг. Взрослый мужчина совершил мужской поступок по зову сердца. Потому что он был истинный христианин. Потому что так воспитала его Отчизна, семья, школа.

О гибели сына узнала последней

Да, так уж получилось. Сообщить эту жуткую весть матери какое-то время никто не решался.

Жену Виктора раньше всех известили о гибели супруга. «Я не знала, как сказать об этом», — объяснила она свое молчание Вере Николаевне.

Позвонила и двоюродная сестра В.Н. Ивановой.

— Вер, какие дела? — спросила она, хотя уже весть о гибели Виктора долетела до нее.

Однако, услышав в ответ, что всё нормально, с облегчением выдохнула: «Может, все-таки ошибка вышла? Ведь на войне всякое бывает…».

И, даже когда на пороге дома Ивановых появились брат Веры Николаевны со снохой и друг Виктора Максим Бредихин, она не почувствовала приближающейся беды. Может, потому, что ничего ее не предвещало: с Витюшкой-то она несколько часов тому назад разговаривала. Он был жив-здоров, как обычно сказал, что у него всё хорошо…

Страшная весть подкосила ноги матери. Сердце будто в пропасть скатилось.

Все дальнейшие события убитая горем Вера Николаевна помнит смутно.

Похороны… Прощание с телом сына…

После этого была и больница, куда она попала с сердечным приступом… И покрытые горестной пеленой и непередаваемым отчаянием долгие-долгие, почти бесконечные дни и ночи, которым она счет потеряла…

Так хотелось, открыв глаза после тревожного сна (который и сном-то назвать трудно, так — забытьё), ощутить вдруг: никакой гибели Витюшки не было, пригрезилось всё… Но бесстрастная явь возвращала мать в суровую реальность…

Он в нашей памяти останется живым

Похоронен Виктор Викторович Иванов со всеми воинскими почестями на Косыревском кладбище под Липецком. Так захотела его жена Валентина. А мама не стала возражать. Рассудила по-мудрому: здесь, в Липецке, осталась семья Виктора — жена с дочкой. Здесь и второй сын В.Н. Ивановой Роман с семьей живет.

— Всегда будет кому на могилку Витюши сходить, — смиренно объяснила она свое согласие. — Я же не бессмертна.

А в Талицком Чамлыке, на малой родине своего сына — героя СВО Виктора Викторовича Иванова, Вера Николаевна приходит в сельский парк, где рядом с мемориалом воинской славы установлены портреты погибших на Украине таличан, в том числе и ее Витюши.

На портрете он — с неизменной улыбкой и добрым взглядом. Как при жизни.

Таким мы его и запомним.

👤📇 Автор: Татьяна ЛЕБЕДЕНКО.

Из письма школьного друга Виктора Максима Бредихина:

«С Витей мы были знакомы с раннего детства, выросли в одном селе. И отчасти благодаря ему оно было ярким и насыщенным. Мой друг всегда находил возможность, чтобы день прошел нескучно. Он был душой компании, весельчак, постоянно заряжал своим хорошим настроением нас.

Все уважали его за прямоту и справедливость. Он горой готов был стать за каждого, если требовалась его помощь и поддержка. Я был уверен: такой человек никогда не предаст, не бросит в беде. И участие в специальной операции доказало это. Он погиб, спасая товарищей.

Очень не хватает его… Вечная память…»