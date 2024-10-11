В селе Мазейка торжественно открыли сквер у памятника погибшим односельчанам в годы Великой Отечественной войны. Общественное пространство на улице Центральной, до этого момента включавшее в себя детскую площадку и монумент воинам-землякам, теперь обрело завершенный вид.

Перед аркой при входе в сквер — традиционная красная ленточка. Знаковое для села событие не обошли вниманием местные жители.

Представители общественности, пенсионеры, школяры из расположенного через дорогу учебного заведения — все пришли не только посмотреть, но и оценить работы по благоустройству.

Заместитель главы муниципалитета Галина Демидова и глава Мазейского сельсовета Сергей Наумов отметили, что новое для селян место отдыха организовали благодаря госпрограмме «Формирование комфортной городской среды».

— Сегодня в центре Мазейки появился красивый уголок, где люди смогут отдохнуть, вспомнить тех, кто защищал нас в годы Великой Отечественной войны, — сказала Г. Демидова, — программа благоустройства, реализуемая на территории Добринского района, дает свои результаты. Нынешнее событие — очередное тому подтверждение.

На центральной аллее сквера установлен памятник жителям села, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Участники торжественной церемонии почтили их память минутой молчания.

Красная ленточка перерезана, гостей торжества пригласили пройти в сквер. Здесь их встретили новые асфальтированные пешеходные дорожки, бетонные бордюры, одиннадцать скамеек и столько же урн для сбора мусора. На территории появились двадцать два вазона под цветы и двое качелей. Входная группа состоит из красивой кованой арки.

Главная аллея сквера ведет к месту, священному для всех жителей села. На высоком постаменте установлена фигура солдата с автоматом. Золотой барельеф содержит сто восемьдесят семь имен и фамилий — столько земляков не вернулось в годы войны с полей сражений. Новый памятник открыли несколько лет назад. Старый монумент солдатам-победителям простоял в Мазейке около полувека. Время и погода сделали свое дело — обелиск стал постепенно разрушаться. Ежегодный косметический ремонт уже не спасал.

Восстановил памятник известный липецкий скульптор Македон Сариев.

По окончании церемонии открытия сквера директор Мазейской средней школы Иван Афанасьев сообщил, что на территории обновленного паркового пространства в теплое время года будут проходить открытые уроки мужества. На них школярам будут рассказывать не только про подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны, но и отдельной темой станут беседы про специальную военную операцию и ее героев.

А пока, используя погожий денек, одну из новых скамеек облюбовала группа старшеклассников. Татьяна Бонь, Надежда Литвинова и Александр Колесников решили дополнительно позаниматься теоретической химией.

— Иногда так бывает, — говорит Т. Бонь, — что мы приходим на уроки задолго до их начала. Парк от школы в сотне метров, поэтому следующей весной будем наведываться сюда, чтобы повторить домашнее задание или пообщаться со сверстниками.

— Вечерами в парке также можно проводить свободное время, погулять, отдохнуть, — считает Н. Литвинова.

Для создания атмосферы комфорта общественное пространство в темное время суток будет освещено. Специально для этого здесь установили девять световых опор, оборудовав их энергосберегающими светильниками.

Тем не менее, глава сельсовета Сергей Наумов обратился к местной молодежи с настоятельной просьбой беречь парк, сохраняя его красоту для подрастающего поколения.