Отец: опора, гордость и пример

Накануне Дня отца в администрации Добринского округа собрались самые достойные папы муниципалитета, те, кого по праву называют образцовыми семьянинами. Всех мужчин тепло поприветствовали заместитель главы администрации Добринского округа Олег Малыхин и председатель окружного Совета депутатов Сергей Григорьев.

— Быть отцом, — сказал в своём поздравлении Олег Николаевич, — это не просто обязанность, это высокое призвание, великий труд и огромная ответственность. Отец — это опора семьи, защитник, мудрый наставник и первый пример для подражания.

Обращаясь к присутствующим Сергей Григорьев также отметил, что быть отцом это непростой труд, который требует чуткости, ответственности, умения совмещать заботу о семье с профессиональными обязанностями.

— Лишь по-настоящему талантливые в отцовстве мужчины, — подчеркнул Сергей Сергеевич, — способны оставаться любящими супругами, надёжными авторитетами для родных и уважаемыми людьми в обществе. Этот праздник — отличный повод выразить папам искреннюю признательность за ваш нелёгкий и благородный труд.

В честь Дня отца и за весомый вклад в воспитание подрастающего поколения шестнадцать отцов Добринского округа были отмечены наградами. Им вручили благодарности от администрации округа, денежные сертификаты и живые цветы.

О каждом отце было сказано немало добрых слов. Владимир Николаевич Широков из Тихвинского территориального отдела в далёком 1982 году создал крепкую семью с Ниной Борисовной, с которой прожил в мире и согласии 43 года. Всю свою жизнь посвятил педагогической деятельности, 41 год отработал в школе учителем физической культуры. Владимир Николаевич — Почётный работник общего образования, ветеран педагогического труда. С супругой воспитали двоих детей, дочь Татьяну и сына Михаила. Сын окончил Санкт-Петербургский военный институт внутренних войск и награждён за отличную учёбу и примерное поведение. В настоящее время он майор Управления Росгвардии города Липецка. В 2022 году принимал участие в боевых действиях в зоне СВО, за что получил нагрудный знак «Участник боевых действий». Дочь окончила школу с золотой медалью, факультет «Государственного муниципального управления» ЛГПУ. Работает бухгалтером на НЛМК.

Руслан Юрьевич Копцев из Пушкинского теротдела в настоящее время является индивидуальным предпринимателем, осуществляя деятельность услуги по перевозкам. Состоит в браке 18 лет. Имеет троих детей. Старший сын Антон, студент 2 курса Липецкого медицинского колледжа. Егор, учится в 8 классе школы села Пушкино. Дочь Ксения, дошкольница, очень активная и талантливая девочка, участвует в художественной самодеятельности в Пушкинском СДК.

Геннадий Викторович Цыганов из Дуровского территориального отдела родился в д. Натальино. Окончил местную среднюю школу, после которой работал в колхозе имени Карла Маркса скотником, а потом и трактористом. После армии вернулся в родную деревню, устроился в колхоз трактористом и комбайнером. Вместе супругой воспитали пятерых детей. К сожалению, в 2025 году супруги Клавдии Васильевны не стало. Дочь Нина сейчас живет в Липецке. Сын Сергей также проживает в областном центре. Сын Александр трудится разливщиком стали на НЛМК. Третий сын — Виктор, живет в Грязях. Четвёртый сын — Алексей — житель областного центра. Самому Геннадию Викторовичу в 2014 году указом Президента РФ было присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ». В том же году он получил звание «Ветеран труда». А в этом году поздравление с Днём отца совпало с его собственным днём рождения.

Представитель Новочеркутинского территориального отдела Юрий Вячеславович Туркин родился в селе Пушкино. Окончил Липецкий педагогический институт по специальности учитель физической культуры и начальной военной подготовки. Проходил военную службу в рядах вооруженных сил СССР, имеет звание лейтенанта. С 1988 года работал в органах внутренних дел. Затем работал в школе преподавателем ОБЖ и ОВС, инструктором по плаванию. Имеет медаль «За безупречную служу в МВД». Дочь Татьяна окончила Академию управления при Президенте РФ, имеет высшее юридическое и экономическое образование. Работает в ОМВД России «Добринский». Дочь Ксения тоже окончила Академию управления при Президенте РФ, имеет высшее юридическое образование, работает в страховой компании в Москве. Юрий Вячеславович в настоящее время находится на заслуженном отдыхе.

Павел Леонидович Терновых Богородицкого территориального отдела является индивидуальным предпринимателем, работает на большегрузном автомобиле. С женой воспитывают четверых детей. Старший сын Даниил недавно вернулся с армии, мечтает работать в полиции, другой сын Андрей учится на 4-м курсе Воронежского государственного университета. Третий сын Максим на втором курсе Усманского педагогического колледжа, где получает профессию учителя физкультуры. Самая младшая дочь Мария учится во 2-м классе гимназия с. Ольговка.

От Демшинского территориального отдела награду получил Владимир Юрьевич Лесных. Владимир работает в ООО «Отрада Фармз» в должности монтажника бетонных и металлических конструкций. С супругой воспитали четверых детей. Старший Иван окончил военное профессиональное образовательное учреждение Министерства обороны и продолжает обучение в городе Санкт-Петербург в Военно-морской академии. Дочери Милена и Дарина, а также младший сын Арсений учатся в гимназии села с. Олъговка. Вся семьей заливают блиндажные свечи, печёт выпечку, коптит сало, заготавливают овощи для «Боевой кухни» СВО.

Виктор Васильевич Кидинов из Верхнематрёнского территориального отдела свою трудовую деятельность начинал в колхозе имени Фрунзе в должности водителя. там он проработал 20 лет, а затем 20 лет работал водителем школьного автобуса. В настоящее время трудится водителем в ООО «Добрыня». Вместе с супругой воспитали двух дочерей. Обе получили высшее образование. Старшая дочь Виктория работает в Липецке. Младшая дочь Анастасия окончила школу с золотой медалью, Воронежский университет с красным дипломом, работает в главном управлении МЧС в Воронеже. У Виктора Васильевича есть внучка.

Представитель Среднематрёнского теротдела Сергей Александрович Гущин в 1999 году заключил брак с Марией Ивановной. Работал уходчиком за молодняком в ООО «Добрыня». Общий стаж работы в сельском хозяйстве имеет более 40 лет. В настоящее время пенсионер. Вместе с женой воспитали дочь Марию. Она окончила школу с золотой медалью, затем Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова, по специальности «Лечебное дело». В настоящие время завершает учебу в ординатуре, совмещая ее с работой врачом-терапевтом в Рязани.

Житель Добринского территориального отдела Михаил Иванович Меркушов окончил липецкое техническое училище №20 по специальности электромонтер. После службы в армии вернулся в Добринку и начал свою трудовую деятельность на заводе СОМ п. Добринка, электриком. Затем был переведен в Добринскую ЦРБ, где трудился рабочим по ремонту и обслуживанию электрооборудования, до ухода на заслуженный отдых. Вместе с женой воспитали двоих дочерей. Дочь Людмила имеет высшее образование, работает в Воронеже. Галина окончила Липецкий пединститут, работает в областном центре. Михаил Иванович, очень хороший отец, муж и дедушка, является примером для своей семьи.

Юрий Анатольевич Валеев из Нижней Матрёнки работает водителем в водоканале города Грязи. Дочь Татьяна, выросла отзывчивым, ответственным и целеустремлённым человеком, успешно реализующим себя в жизни и воспитании детей. Сын Виктор в настоящее время находится на специальной военной операции. Виктор является примером мужества и патриотизма, принимал участие в Параде Победы на Красной площади.

Сергей Николаевич Киньшин из Талицкого теротдела занимается ведением личного подсобного хозяйства, талантливый сварщик, создает качественные металлические конструкции, ремонтирует оборудование и изготавливает изделия. Сергей Николаевич вместе с супругой воспитывают троих детей. Дочь Юлия и сын Михаил студенты, младший Иван школьник. Главные качества Сергея Николаевича честность, отзывчивость и справедливость.

Виктор Николаевич Крутских из Мазейского теротдела имеет профессию повара 4 разряда. Отслужив в рядах Советской армии, трудился в колхозе имени Димитрова, работал пожарным-спасателем пожарной части №10 с. Березнеговатка, затем охранником. С 2018 года по настоящее время оператор газовой котельной школы села Мазейка. С супругой воспитали сына Николая, который после окончания школы поступил в Саратовский военный ордена Жукова Краснознамённый институт имени Ф.Э. Дзержинского (войск национальной гвардии Российской Федерации (СВКИ ВНГ РФ), окончил его с отличием по специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности». Проходит службу в Волгоградской области в городе Калач-на-Дону, в звании старшего лейтенанта, командир взвода. За два года службы три раза был в командировке в зоне СВО.

Владимир Николаевич Леонтьев работает в КХ «Чара» животноводом. С супругой воспитали 5-х детей Старший сын Владимир проживает в Белгородской области, женат, воспитывает четверых детей, работает механизатором. Сын Юрий, когда началась спецоперация, твёрдо решил в ней участвовать. При выполнении задания Юрий получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью. У Юрия осталось четверо детей, помощь в воспитании оказывают бабушка с дедушкой. Старшая дочь Алена проживает в Белгородской области, замужем, воспитывает трое детей. Дочь Рада проживает в Ростовской области, замужем, воспитывает троих детей. Анастасия проживает в Волгоградской области, замужем, воспитывает сына.

Андрей Викторович Логвин с 1996 года работал на свиноводческой ферме п. Политотдел, затем в ООО «Настюша-Петровский», а после начал заниматься личным подсобным хозяйством. Андрей Викторович женат, имеет 5-х сыновей и дочь. Сын Тихон окончил Липецкий индустриально-строительный колледж по профессии сварщик, работает в Липецке. Павел учится в строительном колледже. Петр, Иоанн, Злата учатся в школьники, Никодим дошкольник.

Николай Николаевич Горшков уже тридцать лет работает фельдшером Добринской подстанции №18 Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области. Также он дважды в неделю принимает людей с жалобами на здоровье в медпункте села Дурово. Работа Николая Николаевича очень важная, он спасает людей. Женат, имеет троих детей. Дочь Ксения окончила Саратовскую государственную юридическую академию, в настоящее время работает ведущим специалистом-экспертом по взаимодействию со СМИ в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области. Вторая дочь Анна, является студенткой 1 курса Воронежского государственного аграрного университета, дочь Софья инвалид детства.

Сергей Николаевич Бессонов 27 лет трудился в совхозе «Пушкинский», в настоящие время работает водителем школьного автобуса в школе села Дубовое. В этой должности он ежедневно обеспечивает безопасную перевозку детей. С супругой воспитали сына Александра, который служит в Росгвардии в Липецке. Является участником боевых действий в зоне СВО. У Сергея Николаевича 4 внука и 2 правнука, к которым относится с большой теплотой и заботой.

Праздничную программу завершил небольшой концер.