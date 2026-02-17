П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 11. 02. 2026 г. п. Добринка № 158 «О внесении изменений в постановление администрации Добринского муниципального округа от 30.12.2025 г. №1339 «О порядке предоставления единовременной денежной выплаты гражданам, отобранным пунктом отбора на военную службу по контракту (2 разряда) города Липецка по рекомендации Добринского военного комиссариата Липецкой области, которые заключили контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, и (или) выполняющим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, в ходе вооруженной провокации на Государственной границе Российской Федерации и приграничных территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области»