Сегодня, 7 февраля 2021 года, в Добринском районе почтили память военного лётчика, генерал-майора авиации, героя Российской Федерации Суламбека Осканова. Он первым из российских военных получил это звание.

7 февраля 1992 года в 18 часов 21 минуту неподалеку от с. Хворостянка Добринского района разбился самолет МиГ- 29, который пилотировал начальник Липецкого авиацентра генерал Суламбек Сусаркулович Осканов. Во время тренировочного полета в небе у его самолета отказали важные системы управления. Решение не катапультироваться, а уводить машину от жилых домов, для генерал-майора оказалось смертельным, но спасло жизни десяткам, а может и сотням простых сельских жителей.

На месте крушения самолёта, вблизи ст. Хворостянка был установлен обелиск в память о Герое.

Сегодня Суламбека Осканова почтили минутой молчания у обелиска.

К памятнику возложили цветы глава администрации Добринского района Роман Ченцов, заместитель начальника управления внутренней политики Липецкой области Павел Чеченев, директор и сотрудники ОБУ “Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области”, сотрудники липецкого авиацентра, родственники и друзья Героя.

Фото: Патриот Центр48