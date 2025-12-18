Память сильнее времени

Спустя годы забвения в поле случайно была найдена медаль «За отвагу». Теперь боевая награда вернулась к потомкам: её вручили внучке бойца, чьё мужество было когда-то отмечено этой высокой честью.

Торжественное и одновременно волнительное мероприятие в своём кабинете в очередной раз провёл глава Добринского муниципального округа Александр Николаевич Пасынков. Вновь в полях, относящихся к ООО «Гелиос», была найдена боевая награда. Медаль «За отвагу», видимо, ждала своего часа, чтобы в Год 80-летия Великой Победы напомнить потомкам о себе и своём владельце.

В присутствии депутата облсовета Геннадия Крутских, своего заместителя Олега Малыхина, представителя военкомата Ивана Ковыльникова и военного волонтёра Алексея Атискова глава округа вручил награду приехавшей из Борисоглебска внучке фронтовика.

Алексей Атисков рассказал, как по едва читаемому номеру медали пытались в Интернете найти владельца. Принимал в этом участие волонтер Артем Дулин. Но сначала выходил ветеран из Украины. Никаких связей с нашим районом у него не было.

— И, лишь получше присмотревшись, — вспоминает Алексей, — я понял: номер не 59-30, а 69-30. Так мы нашли земляка Губина Семёна Яковлевича, жителя деревни Моисеевки Отскоченского сельсовета Хворостянского района.

— С огромным благоговением и в то же время радостью вручаю эту медаль Вам, — обратился А.Н. Пасынков к родственнице ветерана. — Уверен: награда станет вашей семейной реликвией.

Елена Петровна протянула руку — и серебряная медаль «За отвагу» легла на неё. Холодная, тяжёлая, будто впитала в себя все годы, что пролежала в земле, а ещё ранее провоевала со своим владельцем.

— Хочу сказать огромное спасибо от себя и от всей нашей семьи всем, кто принимал участие в этой благородной акции, — сказала в ответном слове Е.П. Парамонова, державшая с огромным трепетом награду, — вы подарили нам не просто медаль «За отвагу», а память, гордость и живую нить, связывающую поколения.

В руках внучка держала то, что время и земля хранили полвека: медаль, найденную в поле на месте бывшей деревни Моисеевки. Сейчас там камня на камне не осталось, лишь бескрайние поля, с весны до осени колышутся посевы, да ветер перешёптывается с ними.

Эта награда, найденная в земле, ещё раз доказывает, что фронтовики не носили свои медали и ордена: не скромно. У кого был парадный пиджак — хорошо. На нём можно было их закрепить. В основном же отдавали поиграть ребятишкам. Из дома в дом такие «игрушки» были. Да и память о войне сидела в сердце каждого ветерана — не надо никому доказывать, что ты воевал, был ранен… Таких — целый колхоз.

Вот, видимо, и у Губина Семёна Яковлевича так же было. Главная для него и односельчан награда — мирная жизнь и восстановленная после войны Моисеевка, где он после фронта работал председателем колхоза.

В 1962 году Семен Яковлевич Губин ездил в гости к старшей дочери в столицу и там сфотографировался.

— Я мало о дедушке помню: мне было 5 лет, когда он, 1909-го года рождения, 2 августа 1967-го умер в возрасте 58 лет. Похоронен в Отскочном. Дедушка с бабушкой Домной Ильиничной, простой колхозницей, воспитали четырёх дочек и сына. Младший уехал в Киев, работал там на заводе, похоронен на Украине. Дочери — в Москве, Дурово, Борисоглебске обосновались. А мама моя вышла замуж в Ольховку. Мы там жили. У нас тоже, как у деда с бабушкой, было пятеро. Да у дяди двое. Вот до семерых внуков наш Семён Яковлевич дожил. Более ни у кого детей не было. Моя мама рассказывала, что дед был добрым. Хоть и председатель, но дома — не строгий. Вспоминаю, как он приезжал в гости и привозил гостинцы. Перед глазами стоят мочёные яблоки, что он мне подаёт. Губины наши сначала жили в Моисеевке, потом домик купили в Отскочном. И, когда старшая тётя приезжала из Москвы, обязательно брала меня в ту деревеньку на прогулку. Помню там красивые сады, пруд. От их дома уже ничего не оставалось, только большой камень, что когда-то лежал у порога Губиных. Но постепенно и он врос в землю. От садов и пруда тоже ничего не осталось со временем.

Внучка во всех волнительных событиях видит настоящее чудо. Поведала, что давно они здесь не навещали могилы дедушки с бабушкой и их дочек — лет пять, как ковид начался. Но в этом году дважды их посетили. И тут звонок из Добринского района, что найдена медаль «За отвагу». Это такое радостное послание из прошлого, будто дед постоял рядом и внучка его голос сквозь десятилетия услышала.

— У меня двое детей: сын и дочь, трое внуков. Сын — офицер. Медаль будет храниться у нас дома. Пусть праправнуки знают, как воевал их прапрадедушка.

В ТЕМУ

Губин Семён Яковлевич был награждён двумя медалями «За отвагу». В приказе от 14 октября 1944-го г. по 625-му артиллерийскому полку 182-й стрелковой дивизии Первого Прибалтийского фронта говорится: «Наградить повозочного взвода боепитания, красноармейца Губина Семёна Яковлевича за то, что в бою под Каукури-Земели 14 сентября 1944 г. подвозил боеприпасы на огневую позицию батареи, стоявшей на прямой наводке, несмотря на обстрел вражеской артиллерии и пулемётов».

К найденной недавно второй награде «За отвагу» он был представлен в День Красной Армии — 23 февраля 1945-го. В приказе №1 от 23.02.1945 г. сказано: «Наградить повозочного — ефрейтора Губина Семёна Яковлевича за то, что 8 февраля 1945 г. в районе Койенен (Восточная Пруссия), когда противник перешёл в контратаку, а боеприпасы в батарее, стоявшей на прямой наводке, были на исходе, в критический момент, под ураганным огнём противника, рискуя жизнью, доставил боеприпасы на огневую позицию. Контратака противника была отбита с большими для него потерями».

Кроме того, отважный земляк был награждён медалью «За победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

***

«Память о наших ветеранах — это не только слова, это наши дела. Мы сохраним каждую историю, каждый подвиг, чтобы подрастающие поколения знали цену мира и мужества», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.