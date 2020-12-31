“Наша Снегурочка — лучше всех! Она никогда не растает, а будет с годами лишь расти и расцветать”

Двухлетняя Ксюша Спирина из Ольховки с радостью надевает свой голубой костюмчик сказочной девочки и кокошник. Девочка уже прекрасно понимает, как она хороша в таком наряде.

Её родители Виктория Владимировна и Александр Сергеевич стараются, чтобы новогодние праздники ребёнку запомнились с самого раннего детства. Для этого и «домашнего» Дедушку Мороза завели. (Наши читатели наверняка догадаются, о чём идёт речь).

Ещё молодая семья устроила на придомовой территории для своей малышки и всех мимо идущих-едущих царство из мигающих по вечерам героев. Причём все зверюшки очень внушительных размеров, далеко видны.

Тут тебе и символ ушедшего года — Крыса, и наступающего — Бык. Ещё — Олени, один из которых взвился на крышу дома. Сверкает и она ночью.

У самой же Снегурочки имеется собственная резиденция. Ещё летом заботливый папа построил для дочки маленький домик, в каком она с радостью играла в свои куклы. Теперь и он переливается разноцветными огнями. Днём не видно, а ночью сверкает.

Вечерний наряд дома Спириных-Хованских. Целый «зоопарк»: быки, олени, крысы…

— У нашего папы Саши — золотые руки, — отзывается о муже Виктория. — Если задумал, обязательно сделает.

— Удивительно, что ваша молодая семья осталась в селе, — говорю ей. — Чаще, наоборот, уезжают в город.

— Кстати, 31 декабря нашему семейству исполняется 7 лет. Мы до того 4 года прожили в Липецке и вернулись. Муж там на стройке трудился, я — в торговле.

Сейчас Спирины живут в родительском доме Виктории вместе с её отцом Владимиром Юрьевичем Хованских, какой души не чает в своей внучке-Снегурочке. И, когда мы подъехали к дому, дедушка гулял с ней, катал на саночках «барыню». Тут и папа девочки подъехал.

В свободное время Ксюша-Снегурочка позволяет себя катать на саночках дедушке В.Ю. Хованских или маме Виктории.

— Вы ежегодно жилище украшаете к новогодним и рождественским торжествам? — спрашиваю у него.

— В прошлом году заняли второе место по поселению, ещё с одними земляками разделив его: включились в работу поздновато, многое не успели. Но главе поселения Вадиму Владимировичу Батышкину пообещали к этим праздникам всё более качественно нарядить и даже победить. Надеемся, что у нас получится.

— Как долго работали над персонажами?

— Чаще ночами, после работы. К примеру, Быка — два дня конструировали.

Вообще-то, по словам Александра, у них на этой почве возник своеобразный семейный подряд. Ему жена и тесть помогали, кто что выполнял. Сначала нарисовали, потом сгибали проволоку по контуру, каркас обмотали гирляндой и плёнкой. Последней потребовалось, говорят, километра два.

Александр признался, что подобные «жильцы» есть и у дома его брата Владимира в Большой Плавице. Кто у кого идею подхватил, не знает теперь и сам. Главное, чтоб такое убранство дома и прилегающей территории нравилось не только самому, но и приносило радость односельчанам.

Думается, у Спириных это получилось. И Ксюша— Снегурочка это тоже подтверждает.

Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.

Фото автора и из архива Спириных.