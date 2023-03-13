Наступившая весна с первых дней марта «взялась за дело». За пару недель небольшой нынешней зимой снежный покров почти повсеместно растаял благодаря дождям и плюсовым температурам. Кто-бы мог подумать, что будет сильный паводок? Но в последние дни по всей Липецкой области уже затопило несколько дорог и мостов. А в минувшее воскресенье паводок добрался и до Добринского района.

Местные власти оказались готовы к пропуску паводковых вод. Ранее было проведено заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, где обсудили алгоритм действий на время пропуска паводковых вод.

На территории Добринского района находятся несколько крупных гидротехнических сооружений. Уровень воды в них мониторится главами сельских поселений. Есть и одно низководное место — через реку Плавица на автодороге Добринка-ст. Плавица-ст. Хворостянка в районе села Тихвинка, которое почти каждый год подтапливается. И этот год не стал исключением. В минувшее воскресение работники добринского подразделения юго-восточного филиала ОГУП «Липецкдоравтоцентр» установили запрещающие проезд знаки и информационные аншлаги со схемой объезда этого низководного участка дороги через село Демшинка. А уже в понедельник вода хлынула выше уровня дороги.

Игорь Косицин.

По предположениям заместителя главного инженера этой дорожной организации Игоря Косицина, уровень воды в реке Плавица будет еще повышаться, так как лед полностью еще не растаял, плюс к этому могут добавиться осадки. Поэтому автомобилистам лучше не рисковать и объехать этот участок через Демшинку. Основной поток машин с понедельника направился в объезд затопленной дороги, но есть и смельчаки, которые пытаются преодолеть эту дорогу напрямую.

В понедельник под председательством заместителя главы Добринского района Олега Малыхина было проведено внеочередное заседание КЧС и ОПБ. Была озвучена оперативная ситуация с паводком в районе и области. Главы сельских поселений доложили о паводковой обстановке на своих территориях, проблемах с подтоплениями придомовой территории, приусадебных участков. О.Н. Малыхин призвал присутствующих принять все необходимые меры по обеспечению безопасности населения во время прохождения паводка, а при осложнении ситуации немедленно информировать об этом экстренные службы.