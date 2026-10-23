Пишем историю вместе

Сегодня у печатного издания Добринского округа — юбилей. До ста лет нашей газете осталось совсем немного. Ее история началась 23 октября 1931 года, когда в свет вышел первый номер газеты «Ленинский путь». В апреле 1962 года у нее появилось новое название — «Заря коммунизма». После прекращения существования СССР, 1 октября 1991 года, газета вновь сменила название на «Добринские вести». С декабря 2017 года издание выходит в полноцвете.

Сегодня «Добринские вести»» остаются официальным печатным изданием администрации и Совета депутатов Добринского округа. Несмотря на изменения внешнего вида, формата, объема, периода выхода и тиража, газета продолжает выполнять свою главную миссию — отражать судьбу родного края. На протяжении всей своей истории редакция бережно фиксировала важнейшие моменты развития округа. Фамилии героев труда, ключевые цифры и события, яркие снимки, всё это бережно сохраняется на её страницах. Здесь каждый материал, каждое письмо читателей становятся частью общей хроники.

За долгие годы существования в газете работали разные поколения журналистов, каждый из которых вносил свой вклад в сохранение традиций и дальнейшее развитие издания. Сегодня редакционный коллектив небольшой, но сплочённый. Под руководством главного редактора Тамары Шигиной трудятся опытные сотрудники: Ольга Фролова (ответственный секретарь), Марина Пчельникова (редактор отдела писем), Сергей Горбачев (технический редактор), Эдуард Демихов и Роман Панов (корреспонденты), Светлана Богачева (редактор рекламного отдела), Геннадий Перов (водитель) и Татьяна Годовикова (техничка). Их общий энтузиазм и профессионализм позволяют изданию сохранять популярность и доверие среди читателей.

Современная жизнь диктует свои правила, и редакция активно адаптируется к работе в новых условиях. Помимо традиционной бумажной версии, которая продолжает выходить еженедельно тиражом более двух тысяч экземпляров, газета представлена в социальных сетях и мессенджерах, имеет собственный веб-сайт. Эти дополнительные площадки позволяют уроженцам добринской земли, где бы они ни находились, всегда быть в курсе происходящего дома. Главный капитал «Добринских вестей» — наши читатели. Спасибо вам за веру в нас и общую любовь к родному краю. Вместе продолжим писать историю Добринского округа, держа в голове заветную цифру 100!