В двух районах области – Грязинском и Добринском – благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» идёт ремонт трассы, соединяющей два райцентра. Этой дороге почти полвека, она несёт большую транспортную нагрузку – порядка 6 000 машин в сутки. Маршрут ведет к двум десяткам населённых пунктов. Кроме того, по ней ездит много грузовой техники – в Добринском районе расположен сахарный завод и ряд сельхозпредприятий.

В 2024 году в перечень ремонтов попали три участка этой дороги: 12,5 км, начиная от Аннино, затем 11,5 км от границы Добринского района до ст. Хворостянка и еще 5,5 км в районе с. Пушкино. Сейчас работы идут на двух объектах. Подрядчики частично снимают старое покрытие, укрепляют основание дороги в местах сильных просадок, укладывают два слоя нового асфальтобетона, ремонтируют водопропускные трубы. Далее им предстоит укрепить щебнем обочины, обустроить остановки, установить дополнительные дорожные знаки на Г-образных опорах в местах пешеходных переходов, нанести разметку.

Помимо автодороги Грязи – Хворостянка – Добринка, в этом году по нацпроекту в районе ремонтируются 5,5 км маршрута ст. Хворостянка – ст. Плавица. Работы, согласно контрактам, должны быть завершены к концу октября. Всего по нацпроекту в области в этом году планируется обновить 378 км региональных и муниципальных дорог. «Правительство России поставило задачу к 2027 году привести в нормативное состояние 85% опорной сети региона. В текущем году в в планах отремонтировать не менее 600 км региональных и муниципальных дорог», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.