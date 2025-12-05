Поддержи меня, жизнь…

Слова, вынесенные в заголовок статьи, повторяет (я уверена в этом) каждая женщина, пришедшая в минувшую среду в большой зал администрации Добринского муниципального округа. Здесь для них — мам и жен воинов, погибших в зоне специальной военной операции, — районный совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов организовал встречу в преддверии Дня матери.

Назвать эту встречу праздничной как-то язык не поворачивается. Какое уж тут веселье, если у его участников на протяжении всех полутора часов, пока проходило мероприятие, глаза были на мокром месте. Даже присутствовавшие мужчины не могли справиться с эмоциями.

Но подобные встречи очень нужны и очень важны. Об этом говорили все, кто принял участие в мероприятии.

Заместитель главы муниципалитета О.Н. Малыхин, обращаясь к собравшимся в зале матерям, искренне поблагодарил их за воспитание воинов-героев, положивших на алтарь мира самое ценное — собственную жизнь.

— Здоровья, сил и терпения вам, дорогие мамы, — сказал он. — Вы воспитали достойных сынов нашего Отечества. За это вам низкий поклон.

Теплые, искренние, идущие из глубины сердца слова прозвучали из уст заместителя главы округа, председателя районного отделения Союза женщин Г.М. Демидовой:

— Ваши погибшие сыновья навсегда ушли туда, откуда им уже не суждено вернуться — в край журавлей. Но всегда будут рядом с вами. Рядом с нами. Память сохранит их в наших сердцах. И знайте: мы всегда готовы прийти вам на помощь.

По поручению председателя областной общественной организации «Союз женщин Липецкой области» В.И. Урываевой Галина Михайловна вручила медаль «За оказание помощи участникам СВО» руководителю комитета семей воинов Отечества нашей области О.А. Кабановой, чей сын Сергей, награжденный посмертно орденом Мужества, открыл в 2022 году печальный список не вернувшихся с СВО воинов-добринцев.

В ответном слове Ольга Алексеевна обратилась к присутствовавшим мамам и женам погибших ребят:

— Невыносимо больно и горько осознавать, что мы уже никогда не получим поздравления с праздником мам от наших сынов — небесных воинов. Понимаю, как непросто каждой из вас выйти на люди со своим горем. Но не будем замыкаться в себе, не дадим очерстветь, озлобиться нашим сердцам. Будем жить ради скорого мира и ради памяти наших ушедших мальчишек.

У каждой пришедшей на встречу женщины — своя история, своя судьба. О некоторых наши читатели знают из газетных публикаций. Мы рассказывали о погибших сыновьях Нины Алексеевны Дугановой из Новочеркутино, Нины Васильевны Леньшиной и Веры Николаевны Ивановой из Талицкого Чамлыка, Натальи Николаевны Ливенцовой и Ольги Дмитриевны Филь из Добринки и других. Но большинство мам — участниц мероприятия — не знакомы широкому кругу добринцев. А так хочется, чтобы их имена были у всех на слуху, чтобы мы всегда помнили: это они, Светлана Валентиновна Леонтьева из Лебедянки, Елена Вячеславовна Чернова со станции Хворостянка, Нина Петровна Буданцева из Добринки, Елена Ивановна Жигулина из Березнеговатки и все остальные матери, потерявшие своих сынов на СВО, присутствовавшие на встрече или не пришедшие на нее, воспитали настоящих воинов, вставших в трудную минуту на защиту Родины и заплативших за это самую дорогую цену. Этим великим женщинам, оплакивающим своих навсегда ушедших сыновей, — самые сердечные слова соболезнования и поддержки.

Искренностью, уважением и огромным сочувствием к участникам встречи были пронизаны слова ведущих мероприятия Ольги Матыциной и Алексея Шальнева, а воспитанники Т.В. Морозовой и А.В. Коняевой из Добринской школы искусств подарили женщинам-мамам трогательные песни о Родине, любви и верности. Как хрустальные колокольчики звенели в большом зале администрации округа голоса Людмилы Лариной, Ники Валуйской, Варвары Кутищевой, Марии Сафоновой, Виктории Дорофеевой, Татьяны Кахиани. Горячие аплодисменты достались ансамблю «Комильфо».

Закрывая мероприятие, председатель районного совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, главный редактор газеты «Добринские вести» Т.В. Шигина искренне поблагодарила всех мам и жен погибших на СВО воинов-земляков за воспитание достойных сыновей:

— Ваши сыны — герои. Низкий поклон им за стойкость и мужество. Низкий поклон вам, матерям. Берегите себя и найдите силы, чтобы жить дальше.

Татьяна ЛЕБЕДЕНКО.

Фото Романа Панова.