Поддержку бойцов СВО обсудили в Воловском округе

Исполнительный директор Совета муниципальных образований Липецкой области Юрий Таран посетил Воловский округ, где провёл встречу с главой муниципалитета Сергеем Щегловым и председателем общественного совета ветеранов СВО Дмитрием Щегловым. В ходе встречи стороны обсудили роль общественного совета в процессе возвращения бойцов с фронта.

Особое внимание было уделено вопросам поддержки ветеранов и их интеграции в общественную жизнь после завершения службы. Участники встречи отметили, что общественный совет является важной платформой для взаимодействия между ветеранами и муниципальными органами власти, что позволяет более эффективно решать возникающие проблемы. В завершение встречи участники договорились о дальнейшем сотрудничестве и взаимодействии, а также о проведении регулярных встреч для обсуждения актуальных вопросов, касающихся ветеранов СВО и их семей.

«Деятельность общественных советов ветеранов СВО в муниципалитетах Липецкой области становятся все более заметной. Их инициативы направлены на поддержку семей защитников, а также ветеранов спецоперации, которые хотят реализоваться дома», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.