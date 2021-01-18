Собранные следственным отделом по городу Елец СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 17-летнему подростку, виновному в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм), ч.1 ст. 158 УК РФ (кража).

Следствием и судом установлено, что 16 октября 2020 года подросток и четверо не достигших возраста уголовной ответственности детей осквернили мемориальный комплекс и памятник «Скорбящий воин», устроив хоровод вокруг «Вечного огня». Они сжигали цветы от венков и совершали другие хулиганские действия.

Кроме этого, следствием доказан эпизод кражи велосипеда, совершенной подростком 22 августа 2020 года. В результате его действий владельцу велосипеда причинен ущерб на сумму почти 5 тысяч рублей.

В рамках расследования уголовного дела вину в совершении преступлений фигурант признал и раскаялся в содеянном. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило суду вынести обвинительный приговор.

Виновному назначено наказание в виде 110 часов обязательных работ.