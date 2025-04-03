Поедем на новых автобусах

Во время сельских сходов граждан не раз была поднята проблема автобусного сообщения не только с Липецком, но и населенными пунктами Добринского района. Глава муниципалитета Александр Пасынков, а также его заместители заверили граждан, что администрация района закупила новые автобусы, которые должны скоро поступить в Добринку.

И это событие свершилось. На прошлой неделе три новеньких автобуса марки «КАВЗ 4238-В1» доставлены в райцентр. Это транспорт средней вместимости, рассчитанный на 40 сидячих мест.

Как корреспонденту «ДВ» рассказали в администрации района, на приобретение автобусов было затрачено более 26 миллионов 700 тысяч рублей. Сейчас подвижной состав проходит процедуру оформления.

После этого согласно законодательству будет проведен аукцион, с победителем которого администрация Добринского района заключит договор аренды и передаст ему в пользование приобретенную технику.

На все процедуры уйдет 1,5-2 месяца, после чего автобусы выйдут на маршруты.