На минувшей неделе в рабочий кабинет главы Добринского района Александра Пасынкова была приглашена семья погибшего в ходе специальной военной операции Никиты Кукушкина, отец Александр Александрович, мама Людмила Викторовна и жена Ксения.

На этой встрече руководитель муниципалитета вместе с военкомом Добринского района Сергеем Копцевым вручили орден Мужества, которым посмертно был награжден Никита Кукушкин. Парню было всего 26 лет.

Он был вторым ребенком в семье Кукушкиных. После окончания школы получил профессию в одном из техникумов Липецка, отслужил в армии, затем устроился на работу в областном центре. 22 сентября 2022 года был призван по мобилизации. Получил ранение, лечился в госпитале. Потом снова на фронт. В конце августа 2023 года женился.

— Биография Никиты краткая, — сказал, обращаясь к родителям и супруге погибшего Александр Николаевич, — и от того больнее осознавать, что у него все было бы еще впереди. От себя лично разрешите принести вам искренние соболезнования по поводу гибели сына и мужа. Мы все будем помнить Никиту, память о нем будет в наших сердцах.

Затем награда была передана супруге Ксении. Как позднее рассказали родители, Никита не успел познать радость отцовства. Буквально через месяц после его гибели, 5 июня, у него родилась дочка. Назвали Александрой. Такое имя своей дочурке хотел дать отец…