Покажите мне скрипку!

В Добринскую школу искусств приехал работать новый преподаватель по классу скрипки. По программе «Земский работник культуры» добринских ребятишек будет учить игре на этом инструменте профессиональный скрипач-виртуоз из Липецка Артём Реутов.

Гостя тепло встретили начальник отдела культуры Галина Праницкая и директор школы Анна Коняева. Преподавателю устроили небольшую экскурсию по школе, рассказали историю ее образования, ответили на его вопросы. А их было немало, в основном — технические: наличие инструментов, аксессуаров для них, специальной нотной литературы, график занятий. Затем состоялось его знакомство с учениками.

Нового педагога радушно встретили начальник окружного отдела культуры Галина Праницкая и директор школы Анна Коняева.

Первой пришла в класс Анфиса Илясова. Девочка очень хочет научиться играть на скрипке, Артем Сергеевич обещал ей в этом помочь. Но прежде, чем приступить к практическим занятиям, каждый ребенок должен пройти так называемую «примерку». Педагог определял, какого размера инструмент, исходя из длины детских рук, подходит тому или иному ребенку. Затем настала очередь Ульяны Курьяновой. После этого девочки в присутствии своих мам согласовали с Артемом Сергеевичем график своих занятий, и ушли домой. А педагог остался настраивать новые скрипки, о приобретении которых недавно рассказывала наша газета. Выполнив ряд манипуляций со смычками, канифолью и устройствами для натяжения струн, А. Реутов немного поиграл на каждой.

Первый примерочный урок посетила добринская первоклассница Анфиса Илясова.

— Хорошие инструменты, отзывчивые, — заметил он, — звук отдают легко. Ученикам будет совсем нетрудно.

— Программа «Земский работник культуры», — сообщила Галина Праницкая, — была запущена в 2025 году по поручению президента России Владимира Путина как продолжение успешных проектов «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земский учитель». Теперь поддержку получают и работники культуры. Реализация программы напрямую соответствует целям и задачам национального проекта «Семья», направленного на повышение качества жизни людей, в том числе в сельской местности. А культура играет в этом ключевую роль: доступ к творчеству, традициям, досугу и образованию помогает формировать сильное, устойчивое сообщество. Добринский округ по данной программе привлек для работы в муниципалитет уже второго специалиста, нашей «первой ласточкой» была директор Березнеговатского Дома культуры Елена Скопинцева.

Приглашение Артема Реутова на работу в Добринку состоялось по инициативе директора ДШИ Анны Коняевой. Помогло ее личное знакомство со скрипачом-виртуозом.

— После того, как я озвучила ему конкретное предложение преподавать скрипку в нашей школе, — сказала она, — Артем Сергеевич думал совсем недолго. Свой положительный ответ он обосновал желанием передавать детям то, чем он владеет в совершенстве. После согласования ряда оргвопросов с начальником нашего отдела культуры Г. Праницкой и оформления необходимого пакета документов, приезд А. Реутова в Добринку стал реальностью. Но на этом мы не остановимся. Проект «Земский культработник» весьма перспективный, в рамках его реализации мы работаем над приглашением в нашу школу еще одного преподавателя. Кого — говорить пока не буду, но то, что этот человек — профессионал до мозга костей и виртуоз по владению некоторыми музыкальными инструментами, обсуждению не подлежит. Давайте наберемся терпения…

Сам преподаватель впервые познакомился со скрипкой в шесть лет. За музыкальной школой, которую он окончил с высокими оценками, последовал новый уровень творческого роста, липецкое областное музучилище. Ежедневные занятия у мастеров своего дела, чего греха таить, не всегда нравились молодому человеку. Это большой труд, который далеко не всегда приносил ему материальную отдачу. Как признается собеседник, желание опустить руки было, но тяга к творчеству неизменно побеждала. В студенческие годы он начинал играть в переходах и на рынках, зарабатывал этим на жизнь. Сейчас имя Артема Реутова часто появляется на афишах областного центра. Это не просто концерт, а путешествие сквозь время и эмоции. Ранее новый преподаватель Добринской ДШИ играл в популярном трио «Эспрессо» вместе с Олегом Ножкиным, мужем нашей землячки Ирины Дьяковой и Алексеем Дедяевым, в представлении не нуждающемся.

Досье: Артем Реутов стал первым в России скрипачом, выступившим на воздушном шаре. Он окончил несколько профильных музыкальных заведений. Сольной карьерой занимается с 18 лет, а с 2011 года активно ведёт концертную деятельность. В его репертуар входит около 110 композиций классической и современной музыки в инструментальной интерпретации жанра неоклассика. Произведения собственного сочинения начал выпускать с 2019 года. На данный момент у него 3 авторские композиции.