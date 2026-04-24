Помочь правоохранителям в борьбе с запрещёнными веществами может каждый житель Липецкой области

Первый этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» продлится в Липецкой области до 1 мая. Жителей просят оказать содействие правоохранителям в борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ. Организаторы акции — УМВД России по Липецкой области совместно с министерствами здравоохранения и социальной политики региона.

Жители Липецкой области, готовые оказать содействие сотрудникам полиции в выявлении и пресечении противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков, могут обратиться в УМВД России по Липецкой области по телефону 02 (с мобильного — 102) или оставить обращение на сайте УМВД России по Липецкой области. Кроме того, Липецкий областной наркологический диспансер организовал телефон для круглосуточного консультирования населения по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц: +7 (4742) 43-00-98. На сайте министерства социальной политики Липецкой области размещены номера телефонов подведомственных учреждений, позвонив на которые, липчане смогут получить актуальную информацию о социальном обеспечении и реабилитации наркозависимых лиц.

«Помощь неравнодушных липчан — это реальная поддержка правоохранительным органам. Только объединив усилия, мы сможем защитить будущее наших детей и сделать регион безопаснее», — считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.