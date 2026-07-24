После тяжелого ранения ветеран СВО начал фермерское дело

В жизни ветерана СВО Александра Гнездилова из села Паршиновка произошёл важный поворот. В одном из боев он получил тяжелое ранение и потерял руку, после чего его демобилизовали. Завершив службу, мужчина решил продолжить семейную традицию и заняться выращиванием домашней птицы в родном селе. А еще — поступил в областную школу фермеров, в которой готовится к защите дипломного проекта по теме «Птицеводство».

Небольшой старинный дом, построенный на века из красного кирпича, находится в небольшом отдалении от асфальтированной улицы. К нему ведет отсыпанная щебнем дорога, в прошлом году местный сельсовет закрыл для героя спецоперации тему бездорожья. Кроме этого, глава сельсовета, а теперь начальник теротдела Игорь Паршинцев при необходимости помогает решить вопросы с техникой.

Сбоку дома построен крепкий птичник, внутри которого вольготно себя чувствуют подрастающие индейки и бройлеры на откорме. Сам Гнездилов — опытный строитель, до ухода на СВО работал на многих объектах столицы. Кучи песка и щебня на придомовой территории — основа для фундамента будущих капитальных построек, в которых по планам хозяина усадьбы можно будет выращивать «пернатый капитал» и в холодное время года.

Прямо перед домом — заботливо укрытая брезентом большая куча пшеницы, провиант для живности. Неподалеку расположилась выгульная площадка, где дневной моцион совершали степенные гуси и непоседливые утки-муларды. Птицы разделены сеткой, так как теплых соседских отношений между пернатыми не случилось. Во избежание конфликтов их решили изолировать друг от друга.

Гнездилов родился и вырос в многодетной семье, где воспитывались 12 детей. Он был последышем. Разумеется, сельский труд был у всех на первом месте.

— Кроме обработки огорода, — сообщил ветеран СВО, — мы помогали родителям выращивать всевозможную домашнюю птицу. Тут сам Бог велел, река Битюг — в ста метрах от дома. Да и сколько себя помню, в наших краях всегда отдавали предпочтение уткам и гусям. Демобилизовавшись по ранению, мужчина решил не сидеть без дела. Да, государство неплохо помогает вернувшимся из зоны СВО материально, казалось бы, сиди на лавочке и радуйся жизни.

— Но этот вариант не для меня, — уверенно сказал собеседник, — мне нужно постоянно двигаться вперед, ставя перед собой определенные цели и стараясь их достичь. Именно поэтому я решил заняться птицеводством, этим знакомым для меня делом. Оформил придомовую территорию как личное подсобное хозяйство, и завертелось бизнес-колесо.

Начинать было непросто, но ветеран спецоперации не остался один, ему во всем помогают родной брат Иван и местные подростки-волонтеры. В день моего приезда в Паршиновку вместе с Гнездиловым по мере сил работали трое ребят. Пообщавшись с гостями из районного центра, молодежь наотрез отказалась от фотографии для газеты. Лет тридцать назад их смело можно было называть «тимуровцами».

— Мы помогаем дяде Саше бескорыстно, по велению сердца, — заявили ребята, — он хороший человек.

В обозримой перспективе ветеран спецоперации надеется не только укрепить собственное хозяйство, но и нарастить поголовье. Как только наладит гарантированный сбыт того, что вырастит в нынешнем году. А уж в высоком качестве своего товара Гнездилов не сомневается. Он сделал упор на его стопроцентную натуральность, ни одного грамма модных сейчас биодобавок птица не получает. Все, как и раньше, во времена далекого детства: отборное зерно, чистая вода, луговая трава и заботливый уход.

— Мы гордимся такими земляками, как Александр, — отметил начальник Каверинского теротдела Игорь Паршинцев, — это вдохновляющий пример того, как можно, имея боевой опыт, найти себя в мирной жизни и строить будущее родного края.

На прощание руки пожаты и теплые пожелания в адрес друг друга произнесены. Спрашиваю у Гнездилова, не пугает ли его туманное будущее его бизнес-проекта.

— Выбранный мною путь непростой, — резюмирует он, — но, когда есть поддержка близких и односельчан, местного теротдела и вера в своё дело, любые трудности преодолимы.

…Когда общаешься с настоящими русскими мужиками, теми самыми, которые плоть от плоти нашей земли, всегда грустно с ними расставаться. Ключ в замке зажигания заставил двигатель заработать, и вот уже редакционная «Нива» увозит нас из Паршиновки. Все у тебя получится, Александр!