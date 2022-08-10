Добринские коммунальщики выходят на работу с 6 утра, чтобы успеть навести чистоту на улицах районного центра

Для работников МБУ «Добринское» (так сейчас официально называется бывший комхоз) наступила горячая пора. И это понятно. В пятницу, 12 августа, Добринский район отпразднует свой 94-й день рождения, на который приедут многочисленные гости со всей Липецкой области и соседних регионов. Для коммунальщиков дело чести — встретить гостей чистыми улицами и площадями.

Но сами коммунальщики считают свой труд обыденным делом. Чистоту и порядок они наводят ежедневно и стараются их поддерживать. Поэтому грядущий праздник никак не повлиял на режим их работы. А вот 30-градусная жара внесла свои коррективы в рабочий день добринского комхоза.

— Конечно же, праздник надо встретить в чистоте, — считает директор МБУ «Добринское» Юрий Боженко. — Мы наводим порядок по всей Добринке, а не только на центральных улицах. Наши рабочие по благоустройству выходят на улицы райцентра с 6 утра, чтобы к 2 часам дня, до наступления самого пекла, успеть подмести и убрать мусор по всему поселку. Большое подспорье в борьбе за чистоту — трактор с прицепной подметально-уборочной машиной. Агрегат работает по принципу пылесоса. Но и ручной труд никто не отменял.

В эти дни коммунальные работники окосили бензотриммерами общественные пространства поселка, парки, площади, тротуары. С помощью роторной косилки привели в порядок обочины дорог. По улицам Правды, Корнева, Мира произвели побелку бордюров. По улице Строительной, Ленинской Заводской побелили столбы и деревья. Опилили аварийные деревья на улицах Правды, Ленинской и Линейной.

Подготовили к торжеству территорию парка Молодежи, где окосили газоны, полили цветы на клумбах. Навели порядок в детском парке, который стал излюбленным местом добринской детворы. Здесь подрезали кустарники. А совсем недавно помыли чашу фонтана на площади Ленина.

Ко Дню района с помощью имеющейся в организации автовышки украсили улицу Ленинскую праздничными баннерами и флажками. Новые остановочные павильоны помыли и окосили вокруг них траву.

Обновленный вид приобрел и въезд в поселок Добринка. Планируется окосить въездные в Добринку дороги по улицам Заводская, Фрунзе, Ленинская. Это станет последними штрихами в подготовке к большому празднику, который добринцы всегда отмечают широко…