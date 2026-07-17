ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА Липецкой области 13.07.2026 г. п. Добринка № 836 О признании утратившим силу отдельных постановлений администрации Добринского муниципального района

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Постановление № 836 от 13.07.2026г.Скачать
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